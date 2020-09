FNs flyktningorgan takker Norge for Moria-hjelp

FNs flyktningorgan UNHCR takker Norge for en «humanitær gest» overfor Moria-flyktningene. Samtidig kommer FN med en indirekte oppfordring om at Norge skal bidra mer.

Familier med barn sover på asfalten etter brannen i Moria-leiren. Afshin Ismaeli

I en nøye formulert uttalelse fredag formiddag takker UNHCRs kontor i de nordiske og baltiske landene «for Norges tilbud om hurtig relokalisering av enslige mindreårige og andre sårbare asylsøkere fra greske øyer».

– Situasjonen på øyene har lenge vært desperat og akutt med overfylte leirer, utilstrekkelig helse- og sanitærforhold i tillegg til faren for spredning av covid-19.

– Den ødeleggende brannen 9. september ødela Moria-leiren førte til at 12.000 asylsøkere lever under spesielt alvorlige forhold med større behov for øyeblikkelig humanitær hjelp og mer relokalisering enn noen gang, heter det.

FN er en pådriver for at nasjonalstatene skal yte mer for å hjelpe verdens flyktninger og forviste. Samtidig må FN-organet trå varsomt for ikke å utfordre og provosere landene slik at de kan svare med å redusere bistanden.

«Det er en viktig humanitær gest og solidaritetshandling at Norge har sluttet seg til den europeiske relokaliseringen. Det er også veldig oppmuntrende å vitne de sterke uttrykkene for støtte som kommer fra norske byer, kommuner og det sivile samfunnet», skriver Henrik M. Nordentoft, UNHCRs representant i Norden.

Avsnittet vil av mange bli lest som en forsiktig, men klar henstilling til Norge om å følge opp krav og tilbud fra kommuner, kirke og andre om at Norge skal ta imot flere enn de 50 flyktningene regjeringen har lovet.

Hellas har for tiden mer enn 4 000 enslige barn som er utsatt for stor risiko for utnyttelse og vold i overfylte leire på øyene og fastlandet.

UNHCR appellerer til alle europeiske land, inkludert Norge, om å undersøke mulighetene for ytterligere støtte til relokalisering.

– Det vil ikke bare lette lidelsene til sårbare asylsøkere, men også sende et viktig signal om ansvarsdeling til greske myndigheter, heter det.

Med det rekordhøye antallet flyktninger globalt og økende behovet for varige løsninger, appellerer UNHCR til «europeiske land inkludert Norge» om å sikre at relokaliseringen mellom europeiske land ikke går ut over landenes verdifulle innsats for livreddende flyktninghjelp verden over.

