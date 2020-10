Søreide: Regjeringen har vært tydelige i sin solidaritet med Frankrike

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier regjeringen ser med stor bekymring på en presset ytringsfrihet etter at Siv Jensen etterlyste støtte til Frankrikes president Emmanuel Macron.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide svarer Frp-leder Siv Jensen etter å ha blitt anklaget for å sitte stille i båten mens Frankrikes president Emmanuel Macron er under press fra muslimske land for å forsvare karikaturtegninger i ytringsfrihetens navn. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

NTB

Nå nettopp

– Jeg vil si til Siv Jensen at regjeringen har vært tydelig i sin solidaritet med Frankrike, i forsvaret for de universelle menneskerettighetene og våre felles verdier som ytringsfriheten, og ved å si klart ifra om at angrepene på Macrons forsvar for ytringsfriheten er uakseptable, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Frp-leder Siv Jensen etterlyste tidligere torsdag den norske regjeringen og ville at de skulle gi Frankrikes president Emmanuel Macron sin uforbeholdne støtte og fordømme Tyrkias president Recep Tayyip Erdogans atferd i den nye karikaturstriden.

Søreide viser til at norske myndigheter arbeider med å fremme og verne om ytringsfriheten over hele verden og har bevilget 70 millioner kroner til dette arbeidet de siste årene.

– Vi ser med stor bekymring på at ytringsfriheten er under press, sier Søreide.

Statsminister Erna Solberg (H) oppfordrer politiske ledere i muslimske land til å ta avstand fra ekstremisme og beskytte ytringsfriheten etter Nice-angrepet torsdag, der tre personer ble drept i en kirke i Nice.

Statsminister Erna Solberg (H) ber flere religiøse leder støtte opp om ytringsfriheten. Foto: Jil Yngland

– Vi må verne om våre felles verdier og menneskerettighetene. Vi må aldri la oss true av terrorister. Vi oppfordrer politiske ledere i muslimske land og religiøse muslimske ledere i hele verden til å ta avstand fra ekstremisme og beskytte ytringsfriheten, sier Solberg i en uttalelse sendt til NTB etter terrorangrepet i Nice torsdag.