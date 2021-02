Frp vil ikke forhandle mer med regjeringen

Fremskrittspartiet bryter forhandlingene med regjeringspartiene om nye krisetiltak for økonomien. Fra nå av skal diskusjonene tas i stortingskomiteene i stedet.

Fremskrittspartiets nestleder Sylvi Listhaug varsler en mer kompromissløs linje fra partiet framover. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Nå nettopp

– Det vi kommer til å gjøre nå, er å stemme for det vi er for, og mot det vi er mot. Vi kommer til å fremme våre forslag og merknader i komiteene. Så må andre partier ta stilling til det, sier Frps nestleder Sylvi Listhaug til NTB.

Hun var først ute med advarselen i VG.

Budskapet er at det nå er slutt på skytteldiplomatiet i Stortinget der Frp vekselvis har forhandlet med regjeringspartiene og med opposisjonen på venstresiden.

I stedet flyttes forhandlingene inn i selve stortingskomiteene.

Ny strategi

Listhaug legger ikke skjul på at elendige meningsmålinger den siste tida er en viktig del av forklaringen på linjeskiftet.

– Fremskrittspartiet er slitne nå av grå kompromisser, sier hun.

– Nå trenger vi å fremme de forslagene vi mener er riktige, i stedet for å inngå sånne avtaler der du selvfølgelig får til litt, men også må være med på ting som du kanskje ikke er overbegeistret for.

Listhaug understreker at Frp fortsatt vil kunne stemme subsidiært for andre partiers forslag, slik at det blir mulig å finne flertall for gode løsninger.

– Men det skal skje gjennom at vi fremmer våre forslag i komiteene i stedet for å sitte på evinnelige forhandlingsmøter med den ene eller den andre. Den tid er på sett og vis forbi.

Hvor langt Frp er villig til å gå, er likevel noe uklart.

– Vi er ikke interessert i å ha Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre som statsminister, påpeker Listhaug.

Avmålte reaksjoner

Høyres finanspolitiske talsmann Mudassar Kapur tar utspillet med knusende ro.

– Høyre har et godt samarbeid og en god dialog med Frp og ser fram til å ha det også i samtalene om regjeringens nyeste tiltakspakke og i alle andre saker framover, sier Kapur, som også er leder for finanskomiteen på Stortinget.

Støre tror lite vil forandre seg i praksis.

– Når det kommer til stykket, så må de jo sette seg ned og se seg rundt etter hvem de kan få flertall med, sa Ap-lederen på en pressekonferanse tirsdag.

– De er fortsatt støttehjulet til regjeringen, fastholdt han.

Vil kutte arbeidsgiverperioden

Permitteringsordningen er det mest akutte spørsmålet. Der fremmet regjeringen et forslag i midten av januar om å forlenge den utvidede permitteringsordningen til 1. juni.

I tillegg skal Stortinget ta stilling til en større økonomisk krisepakke fra regjeringen som ble lagt fram ved månedsskiftet.

Arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget skal avgi sin innstilling i spørsmålet om permitteringsordningen allerede torsdag denne uka, og flertallet har allerede gått inn for å forlenge ordningen videre til 1. oktober.

I tillegg krever Frp nå at den såkalte arbeidsgiverperioden – altså perioden som arbeidsgiver må betale for – kuttes fra ti til to dager.

– Bedrifter kan risikere å måtte stenge ned på noen timers varsel, da blir det vanskelig for bedriftene hvis de samtidig må betale ut lønn i ti dager til ansatte som ikke får jobbet. Forslaget vårt reduserer denne belastningen for bedriftene og er med på å trygge arbeidsplassene, uttaler Frps arbeidspolitiske talsperson Erlend Wiborg i en epost til NTB.

Støre er derimot skeptisk.

– Jeg ser en del innvendinger mot det. Det vil åpenbart spare bedriften for penger. Men det vil også gjøre veien til permittering kortere.