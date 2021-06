Røe Isaksen vil ta i bruk nytt verktøy for å få unge uføretrygdede i jobb

Regjeringen vil friste arbeidsgiverne til å ansette unge uføre. Stikkordet heter «trygdejustert lønn». – Dette er et verktøy vi tror på, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Torbjørn Røe Isaksen legger fredag frem en stortingsmelding om inkludering i arbeidslivet. Der lanserer han et nytt forsøk. Foto: Vidar Ruud

– Mange kan jobbe noe, sier statsråden. Det er begrunnelsen for at regjeringen nå vil prøve ut noe nytt for å få flere delvis uføre i jobb.

Ordningen kalles trygdejustert lønn, fordi inntekten til dem som deltar i forsøket, vil bli justert ut ifra hvor stor uføregrad man har.