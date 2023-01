Kontrollkomiteen diskuterte forsvarskritikk i lukket høring

Bak lukkede dører holdt kontrollkomiteen på Stortinget mandag høring om Riksrevisjonens ramsalte kritikk av informasjonssystemene i Forsvaret.

Kontrollkomiteen på Stortinget holdt mandag en lukket høring om Riksrevisjonens slakt av Forsvarets informasjonssystemer. Fra venstre Lubna Jaffery (Ap), Even Eriksen (Ap), Audun Lysbakken (SV) og Seher Aydar (Rødt).

16.01.2023 18:15

– Dagens høring var et nødvendig steg i kontrollkomiteens arbeid, opplyser saksordfører Seher Aydar (Rødt) til NTB.

Hun vil ikke si et ord om hva som ble diskutert i mandagens høring.

– Det var en lukket høring, så jeg kommer ikke til å kommentere hva som ble sagt, sier hun.

Slakter systemene

I oktober i fjor kom Riksrevisjonen med rapporten som regelrett slakter Forsvarets informasjonssystemer. Svakheter i disse kan true rikets sikkerhet, slo Riksrevisjonen fast.

Blant annet hadde Riksrevisjonen funnet sårbarheter i sikkerheten og at informasjonssystemene fungerer for dårlig sammen.

Les også Forsvarssjefen er helt enig i kritikken fra Riksrevisjonen: – Lever på nåde

– Det er svært alvorlig at det er mangler ved informasjonssystemene Forsvaret bruker i operasjoner, både når det gjelder samvirke og sikkerhet. Dette kan få store konsekvenser, mente Riksrevisjonen.

Forsvarsminister Bjør Arild Gram (Sp) måtte på sin side erkjenne at Riksrevisjonens konklusjoner samsvarer med departementets egne funn.

– Tar svært alvorlig

– Vi er kjent med manglene, og disse er fulgt opp gjennom en rekke tiltak. Selv om Riksrevisjonen skriver at dette ikke påvirker vår evne til daglige operasjoner, påpeker de at manglene kan få følger for vår operative evne. Dette tar jeg svært alvorlig, sa forsvarsministeren.

Tiltakene Gram refererer til, er blant tingene kontrollkomiteen nå vil granske nærmere.

– Vi kommer til å vurdere både det som er blitt gjort, og det som må gjøres, sier Aydar.

I kontrollkomiteen jobbes det nå videre med en innstilling, som vil bli offentliggjort.

– Der vil partiene markere standpunkt og eventuelle forslag. Arbeidet vil pågå utover våren, sier Aydar.