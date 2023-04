Bondevik ber konservative KrF-ere erkjenne at kampen mot abortloven er tapt

Frontene om abort er beinharde i KrF. Nå ber KrF-høvding Kjell Magne Bondevik partene om å bilegge striden. Og ta en realitetsorientering.

Kjell Magne Bondevik maner til forsoning og samling etter en nestleder-thriller på helgens KrF-landsmøte, som brakte den betente abortsaken på banen.

23.04.2023 15:38

Helgens kampvotering sto mellom verdiliberale Ida Lindtveit Røse (30) og verdikonservative Jorunn Gleditsch Lossius (43). Det brakte uenigheten i den betente abortsaken opp på bordet.

De står på hver sin side i abortspørsmålet som fortsatt er et minefelt i KrF.

Etter at Røse gikk seirende ut av nestleder-thrilleren er det flere konservative KrF-ere som føler seg hjemløse.

Styremedlem i KrFs fylkeslag i Oslo, Ragnhild Aadland Høen, målbærer frykten flere i KrF nå har for partiets fremtid. Høen er sterkt kritisk til at helgens landsmøte har gitt partiet en ledertrio som hun mener slår ring om den norske abortloven.

– Det er ikke behov for et KrF som er for selvbestemt abort, sier hun.

Fakta Kjell Magne Bondevik Politiker, teolog og leder av Oslo-senteret frem til 2018. Statsminister 1997–2000 for en regjering bestående av KrF, Sp og Venstre. Statsminister 2001–2005 for en regjering av KrF, Høyre og Venstre. Utenriksminister 1989–1990, kirke- og undervisningsminister 1983–1986. Leder av KrF 1983–1995. Vis mer

– Legg vekk gamle lovforslag

Bondevik ber KrF-erne legge vekk de gamle lovforslagene og paragrafene i partiets historie om abort. Han mener det er en tid for alt.

Han mener kampen mot den norske abortloven, som gir kvinnen selvbestemmelse frem til 12. svangerskapsuke, er tapt. Den kan ikke vinnes.

Nå står slaget om å hindre en utvidelse av abortgrensen til 16 eller 18 uker, som det er forslag om i flere partier.

– Jeg vet ikke om noen i KrF som ikke er opptatt av vern av det ufødte liv. Uenigheten i partiet nå går ikke der. Men på hvordan det best kan gjøres i en ny tid, sier Bondevik.

I hoveddebatten etter partileder Olaug Bollestads tale lørdag var det kun Bondevik av talerne som snakket om det ufødte liv. Selv om debatten om dette gikk varm i korridorene da det gjaldt nestledervalget, er abort fortsatt et svært følsomt tema i KrF.

Bondevik reagerte på at enkelte har sådd tvil om Ida Lindtveit Røse – som i flere år har vært klar på at hun er for selvbestemt abort innen 12. uke – egentlig ikke er så opptatt å verne det ufødte liv i mors mage.

– Jeg kjenner Ida så godt, at jeg vet at det er feil. Hun er oppriktig engasjert i det. Men hun tror ikke på de gamle virkemidlene og de gamle lovparagrafene lengre. Hun er opptatt av å være realistisk i kampen videre. Det er jeg også, sier Bondevik.

Han mener det ikke hjelper «å komme trekkende med KrFs gamle lovforslag og paragrafer» i debatten om abortloven i dagens norske virkelighet.

– Tvert imot kan det skyve noen fra oss, som vi kunne bygge en allianse med, i en viktig kamp for å utvide dagens abortgrense for selvbestemt bort. Der er den kampen som er realistisk å ta. Vi må realitetsorientere oss.

Ida Lindtveit Røse fra Viken ble del av partiledelsen i KrF på helgens landsmøte, som ny 2. nestleder. Hun vant klart i kampvotering mot Jorunn Gleditsch Lossius fra Agder.

Bondevik: Ikke dramatisk, men et veiskille

Jorunn Gleditsch Lossius og flere verdikonservative KrF-ere fra sør- og sørvestlandet mener det er dramatisk at KrFs ledelse nå har et endret syn på abortloven.

Fortsatt sier partiprogrammet noe annet, men de fleste antar at det nye programmet foran valget i 2025 vil bli justert på dette punktet.

Bondevik er uenig i at endringen er dramatisk. Men han er enig i at KrF står ved et veiskille. Og partiet må ta inn over seg at kampen mot abortloven er tapt.

Fakta KrFs nye sentralstyre Helgens KrF-landsmøte valgte følgende medlemmer til sentralstyret: Partileder: Olaug Bollestad (Rogaland) 1. nestleder: Dag-Inge Ulstein (Vestland) 2. nestleder: Ida Lindtveit Røse (Viken) Øvrige medlemmer i sentralstyret er: Per Sverre Kvinlaug (Agder), Magne Supphellen (Vestland), Øystein Stjern (Rogaland), Linda Helen Haukland (Nordland), Randi W. Frisvoll (Møre og Romsdal) Varamedlemmer: Hans Olav Syversen (Oslo), Charlotte V. Hoven (Innlandet), Tore Storehaug (Viken), Karoline Grosås Nordbø (Oslo) I tillegg er én representant fra stortingsgruppen, KrFU og KrFK i sentralstyret. Vis mer

– Bli i partiet

– Slaget står ikke lenger om dagens lov. Den har vi alltid vært imot, men den får vi ikke gjort noe med. Nå må vi konsentrere oss om de nye kampene som kommer, og ikke gamle kamper som er tapt.

Han ber skuffede KrF-ere om å bli i partiet. Og være med å jobbe videre for det ufødte liv – i KrF.

Han ramser opp tre argumenter:

– KrFs engasjement for det ufødte liv er like sterkt som før, men kampen må kjempes på andre områder.

Han mener en diskusjon for eller imot dagens abortlov fort skygger for andre viktige diskusjoner. Han mener den teknologiske utviklingen og bruken av NIPT-tester gir utfordringer som KrF må løfte.

– Dernest tenker jeg; Hvilke andre partier enn KrF har et så sterkt engasjement for det ufødte liv? Jeg ser ingen.

– Det tredje er at KrF skal jobbe beinhardt for forebyggende- og hjelpetiltak som legger til rette for at kvinner velger å bære frem barnet, også et funksjonshemmet barn.

Fakta Resolusjoner på KrFs landsmøte Fjerne formuesskatt på arbeidende kapital, men beholde den på personlig formue.

Gi politiet flere verktøy i kampen mot narkotika, bl.a. muligheten til å ta spyttprøver og sikre data på telefoner for å kunne etterforske kriminelle bakmenn.

Sørgende foreldre skal få rett til permisjon.

Elektrifisering av norsk sokkel ved bruk av landkraft må opphøre.

Elektrifisering av Melkøya må utsettes inntil stabile energiløsninger er nærmere vurdert og etablert. Karbonfangst og lagring må først vurderes.

Tilrettelegge for forskning på kjernekraft. Lage et regelverk som er klargjort for start av kjernekraftproduksjon i Norge.

Søke samarbeid med Sverige som nå skal begynne storstilt utbygging av kjernekraft.

Nei til nattåpne barnehager

Gjeninnføre friskoleloven og et tydeligere skille mellom helprivate skoler og offentlig finansierte alternative skoletilbud Vis mer

Han sier KrF alltid har båret i seg en spenning mellom verdikonservative og mer liberale.

– Før krigen var vi et «vestlandsparti», men siden 2. verdenskrig har vestlandske indremisjonsfolk jobbet sammen med folk som de kulturåpne Erling Wikborg og forfatteren Ronald Fangen fra Østlandet. Siden har vi levd med den spenningen. Det må vi fortsette med. Den gjør partiet godt. Det er altså god plass til både Ida og Jorunn, sier Bondevik.

Partileder Olaug Bollestad gir en klem til nyvalgt nestleder Ida Lindtveit Røse etter nestledervalget lørdag.

KrF tok en realitetsorientering også i 1983

KrF har også tidligere vært gjennom det Bondevik kaller en realitetsorientering.

I 1981 sa KrF nei til å gå inn i Willoch-regjeringen, fordi partiet ikke kunne administrere loven om selvbestemt abort. Abortloven som ga kvinner selvbestemmelse frem til 12. uke, kom i 1978. Tre år senere gjorde den det umulig for KrF å ta regjeringsansvar.

Men i 1983, da Kjell Magne Bondevik var blitt ny leder, gikk KrF likevel inn i Willoch-regjeringen, som da ble en flertallsregjering.

– Et flertall i partiet mente at vi måtte markere mot den nye prinsipielle endringen i abortloven. Da ble det feil å gå inn i Willoch-regjeringen i 1981. Men vi kunne ikke «demonstrere» for all fremtid og sette oss helt utenfor all makt. Så det ble en markering i to år. Også da tok vi altså en realitetsorientering, sier Bondevik.