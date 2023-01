SV vil ha bemanningsnorm for eldreomsorgen

SV vil innføre en bemanningsnorm for å sikre tilstrekkelig med personell på landets mange sykehjem. Men Fagforbundet vender tommelen ned.

SV vil stille krav til hvor mange ansatte man skal ha på sykehjem, også når det gjelder andre funksjoner enn pleieoppgaver.

30.01.2023 09:02

– Helsepersonell sier at det ikke er nok folk på jobb, at de må gjøre oppgaver som ikke er helsepersonelloppgaver, og at det laget som skal være rundt dem, er blitt tynnere og tynnere gjennom årene, sier helsepolitisk talsperson Marian Hussein i SV til Politisk kvarter på NRK mandag morgen.

Hun er opptatt av at normen ikke bare skal gjelde dem som utfører pleieoppgaver, men også andre støttefunksjoner ved sykehjemmene.

– Vi vil utrede og foreslå en bemanningsnorm slik at også de andre yrkesgruppene som før var en naturlig del av et sykehjem, enten det er aktivitør eller renholdspersonell, ikke bare skal være en fragmentert del som kommer inn én gang i uken eller et par timer, men kan bli bedre planlagt inn i driften, sier hun.

Marian Hussein i SV vil ha bemanningsnorm.

SV har tatt til orde for en bemanningsnorm på sykehjemmene flere ganger tidligere, uten å oppnå tilstrekkelig politisk støtte. Hussein vil nå ikke stå inne for normen SV foreslo i 2003 om én pleier pr. bruker. Forslaget blir formelt fremmet for Stortinget tirsdag.

Fagforbundet mener en sentralt vedtatt bemanningsnorm fort vil bli en minimumsnorm og kommer til å arte seg som en tvangstrøye for lokale virksomheter

– Intensjonen er nok god, men jeg synes det er partene lokalt som skal bestemme hvem og hva slags kompetanse de til enhver tid skal ha på jobb, og ikke at man sentralt skal sitte og styre, fordi de har ikke den lokale kunnskapen, sier leder Iren Luther for yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet.