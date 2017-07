Stortingspresidenten nekter å kommentere striden på Stortinget. «Et demokratibrudd», sier statsviter.

– Det er etter mitt skjønn viktig at Stortingets presidentskap og president klargjør om det innlegget direktøren har skrevet, også er presidentskapets oppfatning, sier Martin Kolberg (Ap), leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Aftenposten har gjentatte ganger de siste to døgnene forsøkt å få svar fra stortingspresident Olemic Thommessen (H).

Etter at Aftenposten forsøkte å komme i kontakt med ham mandag, ble vi ringt opp av sekretariatsleder Dag Nordbotten Kristoffersen på Stortinget. Han opplyste at stortingspresidenten ikke ønsket å svare. Tirsdag svarte han på tekstmelding etter at Aftenposten både hadde ringt ham og sendt tekstmelding.

«Jeg ønsker ikke å kommentere denne saken. Mvh Olemic Thommessen», var svaret hans.

Krever svar fra stortingspresidenten

Bakgrunnen for at Aftenposten har forsøkt å komme i kontakt med stortingspresidenten, er kronikken signert den tverrpolitiske ledelsen av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, henholdsvis leder Martin Kolberg (Ap) og de to nestlederne Michael Tetzschner (H) og Helge Thorheim (Frp).

Her går de løs på virkelighetsbeskrivelsen Stortingets direktør Ida Børresen har av byggeskandalen på Stortinget, som hun kom med i et innlegg i Aftenposten.

Fakta: Byggeskandalen på Stortinget I januar 2011 får Stortingets øverste politiske ledelse et anslag for mye det vil koste å pusse opp Stortingets nabobygning, Prinsens gate 26. Anslaget er på 70 millioner kroner.

Siden den gang har prosjektets ambisjoner og omfang vokst og omfatter nå totalrenovering av en bygning, 250 meter underjordisk tunnel og et underjordisk post- og varemottak.

Prisanslaget for hele prosjektet forelå i 2015 og var 1137 millioner kroner. Siden dette har det økt med om lag 700 millioner. Sprekken kan fortsatt bli enda større.

6. juni kom Riksrevisjonen med rapport hvor Stortinget fikk omfattende kritikk. De avdekket betydelig mangelfull prosjektledelse og brudd på anskaffelsesreglementet.

Etter rapporten vedtok Stortinget sterk kritikk mot presidentskapet etter forslag fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Denne kritikken var et enstemmig vedtak basert på kritikkverdige funn i Riksrevisjonens rapport.

Thommessen har foreløpig ikke svart på om han stiller seg bak Stortingets direktør og hennes virkelighetsforståelse, eller om han i likhet med ledelsen i kontrollkomiteen oppfatter Børresens innlegg som en omkamp mot Stortingets merknader og vedtak i forbindelse med byggesaken.

– Dette er viktig, for her er det to alternativer: Enten uttaler direktøren seg på selvstendig grunnlag, som er en situasjon å forholde seg til. Det andre er at det er en uttalelse som indirekte er presidentskapets oppfatning. Da er det en annen situasjon å forholde seg til, sier Kolberg.

– Hvis presidentskapet har stilt seg bak innlegget. Hvilken situasjon har vi da?

– Jeg vil ikke kommentere det ytterligere. Det er av betydning å få vite om stilt seg bak det. Jeg sier ikke mer om det før de klargjør det.

– Hvorfor vil du ikke si mer om det?

– Jeg vil ikke uttale meg om hypotetiske problemstillinger.

– Han kunne stoppet innlegget

Aftenposten kan imidlertid erfare at Thommessen hadde kunnskap om innlegget fra Børresen før det kom på trykk.

– Dette gjør at stortingspresidenten må ha stilt seg bak innlegget og godtatt det, mener Trond Nordby, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Samtidig trenger ikke dette å medføre at han nå er enig.

– Det kan hende han har gjort det på en slumsete måte. Men uansett hvordan man ser på det, om han har lest den på forhånd eller lest den etter kronikken fra ledelsen i kontroll- og konstitusjonskomiteen, så bør han kunne svare i dag, sier han.

– Kunne han stoppet innlegget hvis han var uenig?

– Ja, sier han, og legger til at han uansett kunne sagt at han var uenig i ettertid.

Innlegget til Børresen ble publisert 16. juli for halvannen uke siden.

– Hvis han er uenig, bør han i alle fall si det på en eller annen måte og komme frem med sin uenighet. Han bør kunne ha sagt fra tidligere og i alle fall nå. Han kan si at det var feilaktig, og at han ikke leste det grundig på forhånd, og at han nå vil gi henne sparken før åremålsperioden utløper, sier han.

«Vanvittig», «hårreisende» og «demokratibrudd»

At Thommessen ennå ikke har klargjort sitt standpunkt, omtaler han som «helt vanvittig», «hårreisende» og som «et direkte demokratibrudd».

– Det er brudd med demokratiske prinsipper når han ikke vil stå frem i denne saken.

– Nå er det sånn at han har valgt å ikke kommentere. Hva kan man tolke ut av det?

– Man kan ikke tolke det. Det er en måte å snike seg unna. Men nå er saken drevet så langt at det ikke er noen vei tilbake. Det er omtrent som å si at du ikke vil hoppe når du er på hoppkanten. Dette virker veldig unnfallende, sier Nordby.

– Utover å klargjøre sitt standpunkt, hvordan bør stortingspresidenten håndtere dette?

– Det han bør gjøre, er å se kritisk på hennes befatning med saken. Hun har åpenbart gitt uriktig informasjon etter at Stortinget har kommet med sin kritikk, så har hun bagatellisert det hele på en uriktig måte som virker avsporende, og det er veldig uheldig. Derfor bør hun kritiseres. Hun står til ansvar for presidentskapet direkte. Hun kan ikke felles av noe mistillitsvotum, sier han.

– Presidentskapet må avsette henne

Hvis ikke presidentskapet tar affære, er det i så fall presidentskapet som kritikken må rettes mot, mener han.

– Det som er saken, er at Olemic Thommessen må ta det fulle ansvar utad for den måten Ida Børresen har håndtert denne saken. Om han da velger å avsette henne, så vil det være en naturlig følge av denne kritikken. Hun har opptrådt på en helt feilaktig måte, men hun kan ikke avsettes av Stortinget. Det går vi presidentskapet, sier han.

Aftenposten har vært i kontakt med Stortingets direktør Ida Børresen både mandag og tirsdag, men hun har ikke ønsket å gi noen kommentar.