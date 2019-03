Valgkomiteen er delt på midten før landsmøtet lørdag avgjør hvem av de to som etterfølger Snorre Valen som nestleder. Fylkesnes og Kaski driver nå hver sin interne valgkamp for å samle støtte.

– SV trenger en sterk miljøpolitiker i ledelsen. Særlig nå, med den eksepsjonelle mobiliseringen vi ser blant unge, må vi vise at vi prioriterer klima høyt, sier Kaski til NTB.

– Det har vært min viktigste prioritering gjennom hele mitt aktive, politiske liv. Jeg har lyst til å være med å trekke SV i den retningen, legger hun til.

Nei fra sine egne

I nestlederkampen er Fylkesnes blitt fremstilt som distriktenes kandidat, og Kaski får ikke engang støtte fra Finnmark SV – fylket hvor hun vokste opp.

Overfor avisen iTromsø har Finnmark SVs leder, Silja Støyva Arvola, bekreftet støtte til Fylkesnes.

– Det kommer av at han har stor kunnskap om næringsfeltet og svært god føling og kunnskap om primærnæringen, sier hun.

– Det tar jeg med ro. Torgeir er stortingsrepresentant for Nord-Norge, og jeg respekterer at han har bred støtte fra landsdelen, selv om det nok også er ulike meninger i Finnmark og Nordland SV om dette, sier Kaski.

Bredde vs. enkeltsaker

De politiske forskjellene mellom de to beskrives som små, men de har en ulik strategisk vurdering av hvordan SV kan vokse.

Mens Fylkesnes ser for seg å gjøre SV til et bredt folkeparti, vil Kaski holde fokus på profilsakene ulikhet og klima.

– Jeg tror det er uklokt av oss å forsøke å bre oss for mye ut retorisk. Vi må holde skarpt på de to områdene som helt reelt sett er de viktigste. Det er da vi klarer å vokse, når det er tydelig hva vi står for, sier Kaski – og møter motbør:

– Jeg mener SV fremover skal ta tydelig eierskap til feltene næring og distrikt, sier Fylkesnes til NTB.

– Uten en aktiv næringspolitikk vil vi ikke klare å gjennomføre et rettferdig grønt hamskifte, som vi må gjennom for å møte klimakrisen. Og uten en ambisiøs distriktspolitikk vil vi ikke evne å ta vare på og ta i bruk Norges store fornybare ressurser. Jeg mener jeg kan bidra med dette i Auduns folkeparti-prosjekt.

Kontroll og næring

Fylkesnes fra Tromsø er inne i sin andre periode som stortingspolitiker og sitter nå i næringskomiteen og kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Han har de siste årene gjort seg bemerket med hard kritikk av regjeringens arbeid med sikkerhet og beredskap. Samtidig har han sterkt kritisert regjeringens liberalisering av fiskeripolitikken.

– Vi tror han appellerer til nye grupper også i distriktene. I den nye rødgrønne fremtiden er det avgjørende å skape arbeidsplasser over hele landet, sa Siv Furunes, Fylkesnes-tilhenger og leder i Trøndelag SV, i januar.

Finans og miljø

Kaski er født og oppvokst i Kirkenes, men har bodd i Oslo siden 2005. Hun har bakgrunn fra miljøbevegelsen.

Kaski meldte seg inn i SV etter 22. juli-angrepet i 2011 og var partisekretær i årene 2015–2017, da hun ble innvalgt på Stortinget for Oslo. I rollen som SVs finanspolitiske talsperson har hun kritisert regjeringens fordelingspolitikk og skattekutt.

Valgkomiteens leder Sunniva Holmås Eidsvoll ønsker Kaski som ny nestleder, blant annet av likestillingshensyn. I dag er Audun Lysbakken SVs leder, Kirsti Bergstø nestleder og Audun Herning partisekretær.

– Vi må ha dyktige kvinner i toppledelsen. SV er et feministisk parti, og da kan ikke et flertall i ledelsen være menn, sa Eidsvoll i januar.