Aftenposten skrev nylig om at Ap ville legge press på Sp for at lederen i KS skal komme fra de rødgrønne. I åtte år har Gunn Marit Helgesen fra Høyre sitter som KS-leder med støtte fra Sp. Hun har bekreftet overfor Aftenposten at hun ønsker gjenvalg. Men det blir mange om benet når KS’ landsting samles i februar.

Etter valget i høst er det solid rødgrønt flertall i kommunene. Ap har lansert varafylkesordfører i nye Vestfold og Telemark, Sven Tore Løkslid (35), som sin kandidat og utfordret Sp til å støtte Aps kandidat. Aps partisekretær Kjersti Stenseng sa til Aftenposten at KS i altfor liten grad står opp for kommunenes interesser.

Ap og Sp har flertall på landsstinget i februar der den nye lederen skal velges. De to partiene kan bestemme hvem lederen blir. Ap er største parti. Men Terje Riis-Johansen, leder i Sps forhandlingsutvalg, sier til Aftenposten at partiet stiller med sin egen kandidat, Bjørn Arild Gram, som nå starter på sin fjerde periode som ordfører i Steinkjer. Et verv han må forlate dersom KS-tinget i februar velger ham til ny leder. Gram er i dag nestleder i KS.

Nå ligger det an til forhandlinger mellom de ulike partigruppene før landstinget.

Sp vil samle

Fakta: Dette er KS KS er kommunesektorens interesseorganisasjon. KS er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon og forhandlingspart i lønnsoppgjørene. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlem i KS. KS-lederen velges på KS’ landsting i februar, der sammensetningen av delegater speiler resultatet i høstens valg. I åtte år har organisasjonen vært ledet av Gunn Marit Helgesen fra Høyre.

– Er dette et nei til Aps invitt?

– Det er ingen tvil om at vi mener at Sp nå er klar for å få lederen i KS. Vi har gjort et kjempevalg og har en god kandidat, sier Riis-Johansen, som håper å skape en bred enighet bak Sps kandidat. Han understreker at Sp ønsker at KS skal være tverrpolitisk og ikke partipolitisk.

– Vi oppfatter det slik at nå er det en fase der det lanseres kandidater fra ulike sider, sier Riis Johansen.

Bjørn Arild Gram sier til Aftenposten at han ser på ledervervet i KS som en fantastisk mulighet, et privilegium og noe han er sterkt motivert for.

Ingen rødgrønn automatikk

– Er det slik at du mener Sp fortjener lederen nå etter det gode valgresultatet?

– Det er ikke slik at noen fortjener lederposten i KS, men etter valgresultatet er det naturlig at vi stiller med en kandidat til vervet som leder, sier Gram.

– Er dette viktig at det blir en rødgrønn-løsning?

– Det er ikke min rolle å gå inn i diskusjonen om samarbeidskonstellasjoner. Men vi kan alltid bli bedre i måten vi driver på, og vi kan også innta tøffere posisjoner i noen saker. Men jeg vil advare mot gjøre KS til en partipolitisk kamparena. Vi representerer ulike partier, men vi er opptatt av de grunnleggende tingene som tjener kommunesektoren best, sier Gram.