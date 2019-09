I to målinger har Respons og NorgesBarometeret spurt 1.029 velgere over hele landet og 1.351 folkevalgte i norske kommuner. Et av spørsmålene har vært hvem de tror er mest aktuell som arvtaker som leder i Arbeiderpartiet, skriver VG.

Selv om Giske måtte gå fra vervet som nestleder etter varsler om seksuell trakassering og det ble konkludert at han hadde brutt partiets retningslinjer, er han fremdeles manges favoritt. I målingen blant de folkevalgte Ap-politikerne svarer 21 prosent at Raymond Johansen er mest aktuell som arvtaker, 18 prosent svarer Giske, 17 prosent svarer Aps nye nestleder Bjørnar Skjæran og 16 prosent svarer Hadia Tajik. Feilmarginen på undersøkelsene, som ble foretatt i juli, er 2 til 3,5 prosent.

– Det betyr at det er full splittelse i Ap om hvem som bør overta når Støre gir seg, sier rådgiver Øystein H.S. Moen i NorgesBarometeret.

For de folkevalgte som helhet er det 20 prosent som svarer at Hadia Tajik er mest aktuell som ny leder av Ap. Deretter følger Raymond Johansen med 18 prosent og Trond Giske med 17 prosent.

Tajik er derimot svært mye mer populær i undersøkelsen blant velgerne. Der svarer 34 prosent på henne som den mest aktuelle lederen etter Støre. Giske er på andreplass, men med 12 prosents oppslutning. 11 prosent av de spurte svarer Raymond Johansen.