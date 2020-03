Koronaviruset har ført til full krise for luftfarten, og flere flyselskaper er på konkursens rand.

I kveld ble det klart at SAS har fått en milliardgaranti fra Danmark og Sverige. Nå ber Norwegian om samme type støtte for å kunne komme seg gjennom krisen.

Til og med Miljøpartiet de Grønne (MDG), som har vært en hard pådriver for begrense flyreiser for å redusere klimautslippene, åpner nå for å gi krisehjelp.

Advarer Stortinget mot å berge enkeltselskaper

– Vi har ment lenge at nordmenn må fly mindre i volum, særlig bedriftsreiser og lange utenlandsreiser som har vokst mye de siste årene. Men vi er opptatt av at grunnleggende infrastruktur og kortbanenettet skal ivaretas. Vi var tidlig ute i denne krisen med å foreslå å senke den laveste momssatsen fra 12 til åtte prosent. Det gagner flere, som reiselivsbransjen, deler av kulturen, drosjesjåfører og kollektivtransporten, men også innenriks luftfart, sier MGDs nasjonale talsperson Une Bastholm til Aftenposten.

Hun legger til:

– Men hva angår luftfarten er det viktig å skille snørr og bart. Stortinget må ikke falle for fristelsen å gi redningspakker til enkeltselskaper. Vi skal heller ikke invitere til mer flyvninger. Det vi skal gjøre, er å sikre fellesskapets interesser i å ha nødvendig infrastruktur og at lufthavnene er åpne, slik at man får fraktet varer, pasienter og kritisk personell med fly.

Dermed kan dert være «hensiktsmessige i en unntakstilstand» for MDG stemme for at staten kjøper opp enkelte ruter og sørger for at de er i drift.

MDG kan også være med på å kutte eller fryse flypassasjeravgiften i en midlertidig periode, forteller Bastholm.

– Det fordrer at vi har en handlekraftig samferdselsminister som makter å gjeninnføre avgiften når krisen er over. Etter denne koronakrisen, har vi fortsatt en klimakrise, og forhåpentligvis har mange store selskaper da blitt vant til å bruke videokonferanse i stedet for å fly Oslo-Stavanger tur/retur samme dag, understreker Bastholm.

Nekter å kutte CO2-avgiften

Både SAS og Norwegian har måttet innstille flere tusen flyavganger og har krevd reduksjoner i avgifter som passasjeravgift og CO2-avgift.

Den sistnevnte avgiften er helt uaktuelt for MDG å kutte i.

MDG langt mer opptatt av kortbanenettet i nord.

– Det er jo åpenbart forskjeller på selskapene, og vi politikerne må finne prinsipper som gir likebehandling. Norwegian har satset på billige utenlandsreiser og er dessuten kjent for å ha tatt høy risiko de siste årene. Mens Widerøe er kollektivtransporten i Finnmark. Derfor vil de ikke nødvendigvis komme likt ut av en likebehandling, sier Bastholm.

– Vi er ikke med på noen redningspakker for enkeltflyselskaper. C0₂-avgiften er dessuten regjeringens eneste klimatiltak inn mot denne bransjen, etter at de nå slipper flypassasjeravgiften midlertidig. Fjerner man den, står man igjen med ingenting.

Vil redde kulturen

Mandag vedtok Stortinget en rekke kostbare tiltak, og blant annet ble selvstendig næringsdrivende sikret inntekt. Tirsdag kveld møttes Stortingets finanskomite for å forhandle om nye økomiske krisetiltak. Bastholm deltok på dette møtet per telefon.

MDG mener det er behov for sterkere lut rettet mot næringsaktørene som nå er pålagt å holde stengt.

– Den delen av kultursektoren som man kan kalle kultur- og arrangementsnæringen, altså konserter, festivaler og eventarrangører, de har fortsatt ikke blitt kompensert for at de i praksis er ilagt et næringsforbud, sier Bastholm.

– Vi mener det nå er en selvfølge at Stortinget blir enige om en form for kompensasjonsordning for tapene disse kulturaktørene lider når de må avlyse arrangementer som følge av pålegg og sterke anbefalinger fra helsemyndighetene og statsministeren.

– Hvordan vil du bøte på det?

– Danmark har varslet noe lignende. Det går an å opprette et fond som man søker om støtte fra, men vi er ikke gift med en spesifikk løsning. Dette kan gjøres på flere måter, men det viktigste er at noe kommer på plass fort. Disse aktørene har kontrakter og løpende kostnader, og nå mister mange alle inntektene sine.

MDG vil også tette hull i den første økonomiske tiltakspakken med hensyn til andre næringer som nå i praksis er ilagt næringsforbud. Bastholm viser til at Helsedirektoratet har vedtatt å stenge en rekke næringer for å unngå smitte, blant annet fysioterapeuter, kiropraktorer, frisører, psykologer og optikere.