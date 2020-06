Ap, Frp, Sp, Høyre og Frp er i forhandlinger om endringer i skatteregimet for oljeindustrien.

Da forhandlingene gikk på overtid torsdag, var stridens kjerne at Fremskrittspartiet og Senterpartiet også ønsker endringer i selskapsskatten for oljeselskapene. Grepet betyr grovt sagt at oljeindustrien får redusert selskapsskatt.

Dette har regjeringen og de andre partiene vært svært skeptiske til. Men etter det Aftenposten forstår, har nå Ap også sagt at de kan støtte dette.

Ap, Sp og Frp har flertall på Stortinget. Men regjeringen har fortsatt håp om å snu Ap. Internt i regjeringen jobber blant annet Venstre for at regjeringen skal avvise tilbudet fra opposisjonspartiene, i håp om at det vil tvinge Ap til å forlate posisjonen sin. Ap er ikke interessert i å overkjøre regjeringen.

Ballen er nå hos regjeringen, før de parlamentariske lederne i partiene møtes igjen klokken 14. i dag, fredag.

Regjeringen har foreslått å la oljeselskapene skrive av investeringer umiddelbart på særskatten for petroleumsvirksomhet. I dag trekkes verdien av investeringene fra skatten i løpet av over seks år. I sum ville regjeringens forslag frigi rundt 100 milliarder kroner i utsatt skatt for den kriserammende industrien.

Senterpartiet og Frp har derimot ønsket direkte avskrivninger på både selskapsskatten og særskatten. Petroleumsselskapenes særskatt er på 56 prosent og kommer i tillegg til selskapsskatten på 22 prosent.

Fakta: Oljeselskapenes skatt og friinntekt * Petroleumsselskapene har i tillegg til selskapsskatt en særskatt på 56 prosent, som ikke er ment å gjøre det mindre lønnsomt å investere. * I særskatten gis det derfor et ekstra kapitalfradrag for å hindre denne effekten, og dette fradraget kalles friinntekt. * Friinntekten kompenserer selskapene for at de ikke får fradrag for hele investeringskostnaden med en gang. (Kilde: Finansdepartementet)

Trosser finansministeren

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har i et brev til Stortingets advart mot å gjøre endringer i selskapsskatten utelukkende for oljeselskapene:

«I selskapsskatten er likebehandling med øvrig næringsvirksomhet i Norge et viktig mål. Det har vært et prinsipp siden skattereformen i 1992. Alle selskaper bør derfor betale selskapsskatt, og grunnlaget bør være så tett opp til det økonomiske overskuddet som mulig. Det tilsier at driftsmidler bør avskrives i takt med det økonomiske verdifallet. Det er en fare for uheldige smitteeffekter til andre næringer dersom petroleumsselskapenes avskrivningsregler i selskapsskatten gjøres lempeligere. Andre næringer vil da kunne vise til petroleumsselskapenes avskrivningsregler og kreve tilsvarende lempninger. En risikerer dermed å uthule selskapsskatten på sikt», skrev han i et svar på et skriftlig spørsmål fra finanskomiteens leder Mudassar Kapur (H).

Forlenger perioden.

I sitt forslag halverer regjeringen den såkalte friinntekten til 10 prosent. Friinntekten er andelen av petroleumsselskapenes inntekter som de bare må betale vanlig skatt for, og altså ikke den høye oljeskatten.

Både Frp og Senterpartiet har ønsket høyere friinntekt enn regjeringen. Aftenposten vet ikke hvilket nivå stortingsflertallet legger seg på.

Men det er klart at flertallet vil gi de midlertidige endringene i oljeskatteregimet lenger varighet enn de to årene regjeringen foreslå.

Ap ønsker storkoalisjon

For Ap har det vært avgjørende å finne frem til en løsning som har støtte både fra Ap og Høyre. Grunnen er at det er viktig at de to partiene som trolig vil sitte i regjering føler eierskap til endringene som skal gjøres. I tillegg vil de endringene som nå gjøres ha betydning utover denne stortingsperioden.

Et større olje- gassprosjekt hvor utbyggingen vedtas i 2020/21 vil ikke vært ferdig før om tre-fire år. Dermed vil dagens endringer i skattesystemet følge dette prosjektet til de ferdig bygget ut.