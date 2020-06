Rødt vil la staten overta for bemanningsbyråene

Ansvaret for å få ledige tilbake i jobb må være offentlig, mener partileder Bjørnar Moxnes. Han peker på at arbeidsledigheten er høy, samtidig som det mangler arbeidskraft i viktige sektorer.

– Bemanningsbransjen er innrettet på å importere billig arbeidskraft fra utlandet og uegnet for jobben. Vi trenger en aktiv statlig politikk for å få folk i jobb, skaffe ledige folk til de ledige jobbene og gi ledige opplæringen de trenger for å kunne ta jobbene, sier han.

Rødt legger onsdag frem et koronaprogram som er et svar på regjeringens tiltakspakker og forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Programmet er på 50 milliarder kroner i umiddelbare tiltak, i tillegg til et investeringsprogram for leverandørindustrien på 50 milliarder kroner frem til 2023.

Forslagspakke

Dette er Røds forslag:

Ytterligere 10.000 stillinger innen velferdstjenestene, samt styrking av kommuneøkonomien.

Nav får 600 nye stillinger for å håndtere den økte ledigheten.

Flere tiltaksplasser.

En statlig bemanningspool for industrien.

Arbeidstilsynet og fagbevegelsen skal overvåke og forhindre useriøse aktører og at færre får fast ansettelse som følge av krisen.

Det bør legges til rette for utlån av arbeidskraft mellom bedrifter.

Det skal vektlegges kortreist arbeidskraft i sektorer hvor behovet svinger.

Olav Olsen

Grønne investeringer

Rødt peker også på inntektssikring for arbeidsledige som et hovedområde i kriseprogrammet. Partiet foreslår å øke dekningsgraden til 80 prosent opp til 300.000 kroner for dem som mottar dagpenger. Inntektssikringsordningen bør forlenges ut året.

– Mange faller fortsatt utenfor ordningene og får ikke penger fra Nav. Derfor foreslår vi en sterkere inntektssikring for alle som står uten arbeid og at økningen i dagpenger skal gjelde også for dem som ble ledige før krisen, sier Moxnes.

På lengre sikt foreslår partiet å sette av 1000 milliarder kroner fra oljefondet til investeringer i miljøvennlig industri og infrastruktur i Norge.

– Krisepolitikk koster. Men det koster mer å la arbeidsledigheten bite seg fast, og det vil koste mer ikke å stoppe klimaendringene, derfor foreslår vi akutte tiltak som skaper arbeid her og nå og samtidig legger grunnlaget for miljøvennlig verdiskaping i hele landet, sier nestleder Marie Sneve Martinussen.