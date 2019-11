Risnes: – Selvfølge at Frode Berg ønsker å snakke med E-tjenesten

På spørsmål fra TV 2 om Frode Berg, som lørdag kveld ble fraktet tilbake til Norge, har møtt E-tjenesten, svarer Risnes følgende:

– Nei, det har han ikke.

Berg har innrømmet at han som pensjonist har tatt på seg flere oppdrag for norsk etterretningstjeneste, men han har hevdet at det dreide seg om ren kurervirksomhet og ikke aktiv innsamling av informasjon.

Kanalen spør også om E-tjenesten har ytret at den vil snakke med Berg.

– Det har i så fall ikke gått gjennom meg. Men jeg vil tro at det er en selvfølge. At både de ønsker å snakke med ham, og at han ønsker å snakke med dem, slik at det etter hvert blir en samtale. Hva som er forutsetningen og innholdet i en slik samtale vet jeg ikke noe om nå, sier Risnes.

Den tidligere grenseinspektøren ble tidligere i år ble dømt for spionasje i Russland etter å ha blitt pågrepet i Moskva i desember i 2017.

– De konsekvensene som kom, var ikke en del av det han hadde blitt fortalt da han påtok seg dette oppdraget. Dette vil vi komme tilbake til i mer detalj etter hvert, sier han.