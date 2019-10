Rødt-lederen avklarer: – Rødt skal ikke i regjeringen i 2021

– Jeg frykter vi hadde blitt en dørmatte for Arbeiderpartiet, sier Rødt-lederen til Aftenposten.

Rødt er det eneste partiet som går frem utover feilmarginene på Aftenpostens siste meningsmåling. Oppslutningen blant velgerne er denne gangen målt til 6 prosent, mot 3,6 prosent på forrige måling.

Dermed bryter det marxistiske partiet sperregrensen på 4 prosent, noe som gir stor uttelling i antall stortingsmandater. Med et tilsvarende valgresultat ville Rødts stortingsgruppe talt ti personer. I dag er partileder Bjørnar Moxnes Rødts ensomme svale på Stortinget.

– Det lover godt for 2021, sier Moxnes, som blant annet forklarer fremgangen med at Rødt har styrket seg blant LOs medlemmer.

– Stadig flere ser på oss som et arbeiderparti som står opp for arbeiderrettigheter, både mot regjeringen og EU, legger han til.

Men Jonas Gahr Støre er ikke avhengig av Rødt for å danne flertall. Målingen gir et solid rødgrønt flertall, med flere mulige flertallskonstellasjoner:

Ap/Sp/SV

Ap/Sp/Rødt

Ap/Sp/MDG

Både Ap-leder Jonas Gahr Støre og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum har tidligere, blant annet før stortingsvalget i 2017, avvist at de vil regjere med Rødt. Begge har imidlertid åpnet for å samarbeide med partiet på andre måter.

Samtidig avviser Vedum regjeringssamarbeid med MDG, mens Støre nekter å ta stilling til samarbeidsdebatten om MDG som går i hans eget parti.

– Dørmatte for Arbeiderpartiet

Denne gangen avklarer Rødt samarbeidsspørsmålet selv i god tid før valget.

For selv om Rødt forbereder seg på et nasjonalt gjennombrudd i 2021, heller Bjørnar Moxnes nå kaldt vann i årene på dem som håper å se ferske Rødt-statsråder på Slottsplassen samme høst.

– Rødt skal ikke i regjeringen i 2021. Vi skal bli mye større og sterkere før det blir aktuelt, sier han til Aftenposten.

Rødt-lederen frykter at Rødt ville «blitt en dørmatte for Arbeiderpartiet» i en ny Ap-ledet regjering.

– Jeg er redd vi ville blitt overkjørt av Ap når vi har så lite erfaring fra Stortinget og sånn, sier han, og viser til at partiet i 2021 ikke ville ha sittet mer enn én periode på Stortinget med en representant, ham selv.

Han legger til at for Rødt er politikken viktigere enn posisjonene, og at han mer enn gjerne ser for seg å samarbeide med de andre rødgrønne partiene i Stortinget. For eksempel ser han for seg en ny grønn industripolitikk som et mulig samlende politisk prosjekt for de rødgrønne.

Moxnes åpner for et slikt samarbeid som støtteparti både i form av tradisjonelt budsjettsamarbeid eller ved en avklart samarbeidsavtale.

– Regner du Miljøpartiet De Grønne som et rødgrønt parti i denne sammenhengen?

– Ja, ta med dem og!

Vil havne på vippen

Rødt-lederen går ikke med på at avvisningen fra Ap og Sp betyr at Rødt er avhengig av å havne på vippen for å få betydelige politiske gjennomslag:

– Nei, et parti kan stor innflytelse over politikken uten at man er del av et flertall. Se bare på Frp og innvandringspolitikken de siste 30 årene. Vi ønsker å trekke i motsatt retning, i saker som Forskjells-Norge, profittfri velferd og sosial dumping. I saker som dette, hvor vi både har et flertall i folket og fagbevegelsen i ryggen, kan vi få til veldig mye, selv om et nytt flertall ikke skulle være avhengig av mandatene våre.

Moxnes er likevel klar på at det aller beste for Rødt vil være et valgresultat der Ap blir avhengige av Rødts mandater for å danne flertall.

– Det er det mest gunstige for oss. Da blir det et tydelig veivalg både for velgerne og for Ap, enten søker de flertall med oss eller så går de til sentrum.

– Slik Ap gjør i Oslo? Der frir jo byrådsleder Raymond Johansen (Ap) både til dere og til Venstre som mulige støttepartier for det rødgrønne byrådet.

– Ja, jeg tror Raymond Johansen gjør en strategisk bommert. Det er kanskje hipp som happ for ham. Men for velgerne hans, titusenvis av fagorganiserte i Oslo som husker Venstres privatisering av barnehager, renovasjon og sykehjem i Oslo, er det ikke det samme.