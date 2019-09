– Å kalle dette brunlegging og den typen karakteristikker er helt unødvendig i et regjeringssamarbeid, sier statsministeren i et intervju med flere medier tirsdag ettermiddag.

Kommentaren kommer etter den siste kronikken til Venstres finanspolitiske talsmann Abid Raja. I kronikken «Kjære statsminister, dette aksepterer jeg ikke. Nok er nok. Det stinker av Frps retorikk», går han nok en gang hardt ut mot Frp, partiet som Venstre sitter i regjering sammen med.

I kronikken forsøker han å forklare hvorfor han brukte begrepet «brun propaganda» om utspill fra Siv Jensen og Sylvi Listhaug.

I kronikken henvendte Raja seg direkte til statsministeren flere ganger, og spurte henne blant annet om hun føler hun har vært modig i denne debatten.

– Jeg mener han gjør en del feil i måten han skriver artikkelen sin på når det gjelder mitt engasjement og hva jeg har gjort, ikke minst i spørsmålet om inkludering, sier Solberg.

Raja er blant annet kritisk til Frp-leder Siv Jensens bruk av begrepet snikislamisering under valgkampen.

– Han tar feil i det han sier. Og jeg synes det er unødvendig at vi skal ha pågående en debatt som vi faktisk tok unna og var tydelig på i valgkampen, sier Solberg.

Hun utdyper:

– Jeg var tydelig og klar på å si at snikislamisering er et dårlig begrep. Det sa jeg også den gangen det ble brukt for ti år siden. Jeg mener det ikke er en beskrivelse som passer på det norske samfunnet, sier Solberg.

Hun kommer imidlertid hverken til å be Raja eller Jensen om å beklage seg.

– Jeg har ikke tenkt å gi noen sånne veiledninger til noen, sier hun.

Jensen: - Får ta konsekvensen

Også Frp-leder Siv Jensen reagerer kraftig på Rajas kronikk.

– Dette er karakteristikker som går langt over grensen. Men vi kan ikke bruke tiden vår på Abid Raja og Venstre fremover. Vi ønsker ikke være en brikke i Venstres lederkamp, skriver Jensen i en SMS til Aftenposten.

Jensen legger til at «dersom Venstre har et problem med å sitte i regjering med Frp, så får de ta konsekvensene av det.»

På spørsmål om statsministeren deler den oppfatningen, svarer Solberg følgende:

– Jeg synes ikke den typen uttalelser er noe lurt.

Helgheim: Raja skaper den største polariseringen siden krigen

Frps innvandringspolitiske talsmann, Jon Engen-Helgheim, går langt hardere ut i sin kritikk av Venstre-politikeren. I et motinnlegg i Aftenposten anklager han Raja for å ha «skapt den største polariseringen i norsk politikk siden krigen.»

– Når de fleste forventet at Raja skulle roe seg ned etter brunbeisingen av Frp, klinker han til med nye skyllebøtter, skriver Helgheim og mener Rajas ordbruk er absurd.

Venstre-kritikk

Nestlederne i Venstre, Terje Breivik og Ola Elvestuen har i Aftenposten tatt avstand av å bruke begrepet brun om Frp. Men de kritiserer også Frp-lederens bruk av begrepet snikislamisering.

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide gir støtte til Abid Rajas (V) kronikk og oppgjør med ordet snikislamisering.

– Jeg ville aldri brukt ordene brun propaganda om Frp. Men utenom det kan jeg slutte meg til så å si hvert eneste ord i en knallgod kronikk av Abid Raja, skriver Knut Arild Hareide (KrF) på sin Facebook-side ifølge NTB.