– Dette er karakteristikker som går langt over grensen. Men vi kan ikke bruke tiden vår på Abid Raja og Venstre fremover. Vi ønsker ikke være en brikke i Venstres lederkamp, skriver Siv Jensen i en SMS til Aftenposten.

Slik kommenterer hun den siste kronikken fra Abid Raja. I kronikken «Kjære statsminister, dette aksepterer jeg ikke. Nok er nok. Det stinker av Frps retorikk», går Venstres stortingsrepresentant Abid Raja nok en gang hardt ut mot Frp, partiet som Venstre sitter i regjering sammen med.

I kronikken der han utdyper hvorfor han anklaget Frp-erne Siv Jensen og Sylvi Listhaug for å komme med «brun propaganda,» anklager han også statsministeren for unnfallenhet. Abid Rajas siste utspill kommer etter at statsminister Erna Solberg flere ganger har bedt partene i den interne regjeringsstriden om å dempe seg.

Statsministeren har varslet at hun vil kommentere kronikken i ettermiddag. Hun deltar på en konferanse i Bergen om vindkraft til havs.

– Dersom Venstre har et problem med å sitte i regjering med Frp, så får de ta konsekvensene av det, skriver Frp-leder Jensen og fortsetter:

– Jeg vil bruke tiden min på å få gjennomført mer Frp-politikk. En streng innvandringspolitikk som har gitt rekordlave asylankomster og en integreringspolitikk som stiller krav og gir muligheter, bygge veier og få ned bompengebelastningen i by og bygd, redusere skattetrykket, samt få matlukten tilbake på sykehjem, for å nevne noe.

Venstre-kritikk

Nestlederne i Venstre, Terje Breivik og Ola Elvestuen har i Aftenposten tatt avstand av å bruke begrepet brun om Frp. Men de kritiserer også Frp-lederens bruk av begrepet snikislamisering.

Venstre-leder Trine Skei Grande har ikke ønsket å kommentere Rajas kronikk, og viser til at hun ønsker å dempe konflikten. Hun har heller ikke kommet med noen unnskyldning, slik Frp har krevd.

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide gir støtte til Abid Rajas (V) kronikk og oppgjør med ordet snikislamisering.

– Jeg ville aldri brukt ordene brun propaganda om Frp. Men utenom det kan jeg slutte meg til så å si hvert eneste ord i en knallgod kronikk av Abid Raja, skriver Knut Arild Hareide (KrF) på sin Facebook-side ifølge NTB.

Saken oppdateres.