Med Stortinget som bakgrunn skrøt stortingsrepresentant Ulf Leirstein på sin blogg av Frp og regjeringens innsats for rettssikkerhet og lovlydighet i landet. Problemet var bare at bloggen hans var oversprøytet med reklame for selskapet Vegas Casino.

Ifølge Lotteri- og stiftelsestilsynet er det ikke lov for utenlandske selskaper å markedsføre seg på norske nettsider mot et norsk publikum. Seniorrådgiver Bjørn Leirdal sier at man ikke kan unnskylde seg med at de som leverer tjenesten slipper til slik reklame. Den som er ansvarlig for nettsiden eller bloggen, har selv et ansvar for innholdet.

Skjermdump

Leirstein skriver i en SMS til Aftenposten at han ikke var klar over det som har skjedd.

– Jeg har min blogg via WordPress, og det er de som legger ut reklame. Jeg har ikke fått noen penger for dette.

Han mener det er WordPress som finansierer sin aktivitet med reklame.

– Jeg tar kontakt med dem og ber de slette dette. Trodde WordPress automatisk forholder seg til lovverket i de landene de opererer i. Jeg har ikke oppdatert min blogg på lenge og har ikke fulgt med på den. Takk for at dere gjorde meg oppmerksom på dette, skriver Leistein.

Tok ned bloggen

Kort tid etter er stortingsrepresentantens blogg nede etter at Leirstein tok saken opp med Word Press, og han skriver til Aftenposten at Word Press nå ordner opp i dette.

Marianne Alværen Torset, seniorrådgiver i Lotteri- og stiftelsestilsynet mener at Leirstein har gjort det helt riktige ved å reagere slik han gjorde. Nemlig å få stanset reklame som dukker opp automatisk.

Fakta: Ulovlig markedsføring av pengespill All aktivitet som er med på å fremme omsetningen av utenlandske pengespill er å regne som ulovlig markedsføring. Dette omfatter for eksempel: Annonser og annen reklame for utenlandske spillselskap i aviser, magasin, radio og TV

Annonser og annen reklame for utenlandske spillselskap på nettsider, blogger og i sosiale medier

Stadionreklame og reklame på drakter og boards i Norge

All omtale som oppfordrer til å besøke utenlandske spillselskap sine nettsider

Lenker fra nettside til utenlandske spillselskap og/eller kasinoportaler

Direktereklame fra utenlandske spillselskap via SMS, e-post og andre meldingstjenester

Kilde: Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteritilsynets egen nettside er tydelig om ulovlig markedsføring. Der heter det:

«Det er bare Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og de store landsdekkende lotteriene som har tillatelse til å markedsføre pengespill på nett i Norge. Ingen utenlandske pengespillselskap har lov til å reklamere for sine pengespill i Norge.»

Markedet er stort. Tilsynet skriver på nettsiden sin at 2,2 millioner nordmenn spiller pengespill. Tall fra 2015 viser at ca. 62 prosent av norske menn og 54 prosent av norske kvinner deltar i pengespill.

I utgangspunktet skal andre spillselskaper teknisk stenges ute, men kontrollorganet ser at de utenlandske selskapene registrerer seg som andre typer selskap og dermed slipper igjennom.

– Er det ofte at dere ser at bloggere ufrivillig får slik ulovlig reklame på sine blogger?

– Vi har tidligere tatt kontakt med større norske mediehus om dette. De tok den gang affære. Dersom vi ser at dette brer seg til bloggere og andre, er det noe vi må ta tak i, sier Alværen Torset i Lotteri- og stiftelsestilsynet til Aftenposten.