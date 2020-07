Aftenposten har snakket med en rekke Frp-politikere over hele landet om partiets storbyproblem. Hva skal til for at Siv Jensen & co. skal tilbake til gamle høyder i storbyene?

– Vi har ikke fornyet politikken vår de siste årene til å passe demografien i storbyene. Den har endret seg ganske mye de siste 15–20 årene, sier stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad, som selv er fra Trondheim.