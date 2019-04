– Vi kan ikke kaste inn en så viktig sak i løpet av et hektisk landsmøte.

Dette var ett av argumentene Ap-leder Jonas Gahr Støre brukte da han fredag ettermiddag advarte eget parti mot å støtte et forslag om en liberalisering av abortloven.

To lokallag i Oslo, Grünerløkka samt Sinsen og Carl Berner, og AUF i Hordaland og Troms har lagt frem forslag om å utvide grensen for selvbestemt abort fra uke 12 til uke 18.

Fredag ble det kjent at Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol nå støtter forslaget. Kjerkol leder redaksjonskomiteen som avgjør hvilken ny politikk Ap skal utforme under det pågående landsmøtet, blant annet på helse.

– Enten har man tillit til at kvinner kan ta egne valg, eller så har man det ikke. Jeg er for selvbestemt abort frem til uke 18, sier hun til Adresseavisen.

Støre: Dagens lov fungerer

– Jeg er imot å endre abortloven, sa Støre rett ut da han oppsummerte debatten.

Han understreket at han uttalte seg som både tidligere helse- og omsorgsminister og som partileder.

Ifølge Støre må målet være færre uønskede svangerskap.

– Dagens abortlov fungerer. Aborttallene går ned, sa han og mente en opprivende strid om abort ville medføre en ekstrabelastning for kvinner som tar abort.

Han minnet ellers om at han og Ap hadde kritisert Erna Solberg for nærmest «i en bisetning» å signalisere at hun ville å endre abortlovens paragraf 2 C.

Støre antydet at Ap ville gjøre noe tilsvarende om man «kastet inn en så viktig sak» på årets landsmøte. Han understreket at Ap har et partiprogram som ikke åpner for fri abort til uke 18.

Slik begrunner Kjerkol helomvendingen

Inntil for en måned siden forsvarte Kjerkol 12-ukersregelen. Overfor Dagsavisen begrunner hun helomvendingen slik:

– Nå er det et konkret forslag vi skal behandle. Hvis jeg skal si nei til å utvide grensen til 18 uker, må jeg nesten finne argumenter for å forsvare nemndsystemet, og det finner jeg ikke lenger, hverken faglig, medisinsk eller etisk, sier Kjerkol.

Anette Trettebergstuen, som er innstilt som ny leder til Aps kvinnepolitiske utvalg, støtter at debatten reises. Det er en naturlig følge av den siste innstrammingen, sier hun til NTB.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Stiller seg bak

– Det har provosert frem en debatt, som jeg ønsker velkommen og er stolt over. Innstrammingen har vist det skjøre kompromisset som abortloven har vært, sier hun og viser til at 95 prosent av alle aborter blir tatt før uke 12.

– Vi vet også at nemndbehandling er veldig krevende for mange kvinner, sier Trettebergstuen, som understreker at hun selv ikke har konkludert i spørsmålet.

– Jeg vil stille meg bak det landsmøtet kommer til å vedta i morgen, sier hun.

– Forstår debatten

Internasjonal oppsikt

Avtroppende leder for Aps kvinneutvalg, Anniken Huitfeldt, understreket overfor landsmøtet fredag at abortinnstrammingen til den borgerlige regjeringen har vakt internasjonal oppsikt.

– Kvinners rett til abort blir brukt som en brikke i et spill om politisk makt, sa Huitfeldt som understreket at sitatet er hentet fra et internasjonalt helsenettsted i en artikkel om den norske abortdebatten.

– Det legges nemlig merke til internasjonalt at vår statsminister Erna Solberg sitter ved makten fordi hun ville stramme inn abortloven, sa Huitfeldt.

Også Helsetilsynet er imot regjeringens foreslåtte endring i abortloven om å forby selvbestemt tvillingabort. Kvinnens rett til å selv bestemme utfallet av et svangerskap før utgangen av uke 12 bør være uendret, skriver tilsynet på sine nettsider fredag.