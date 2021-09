Frp-sjokk i skolevalget: – Dette er helt vilt!

Sylvi Listhaug kunne tirsdag kveld juble for stor fremgang i skolevalget.

«Drill, baby, drill» var slagordet til Fremskrittspartiets Ungdom før årets skolevalg. Oljekjærligheten slo an hos norske elever.

7. sep. 2021 22:15 Sist oppdatert nå nettopp

Nesten 130.000 videregåendeelever har brukt de siste to dagene på å stemme på partiet de mener bør styre Norge. Resultatet overrasker mange. Det var ventet å bli et klima- og miljøvalg etter FNs dystre klimarapport i august.

Da var det kanskje ikke så mange som hadde tippet at Fremskrittspartiet skulle gå mest frem fra 2017-valget.

Men det gjorde de.

10,4 prosent for fire år siden, ble til 13,9 prosent i år.

– Dette er helt vilt! skriver en glad Frp-leder Sylvi Listhaug i en SMS til Aftenposten.

Valgforsker Jørgen Bølstad ved Institutt for statsvitenskap er overrasket.

– Frp ligger an til å gå tilbake i stortingsvalget. At de får en klar fremgang i skolevalget, er jo litt spesielt, sier han.

Bølstad mener resultatene viser at et skolevalg er noe annet enn et stortingsvalg.

– Noen trender går imot det vi forventet å se.

Alle de siste meningsmålingene tyder på at Norge vil få et regjeringsskifte etter valget førstkommende mandag.

Men tendensen i skolevalget peker i en annen retning. Mange trodde særlig MDG ville gjøre det bra. De har en ung velgergruppe og ser ut til å gjøre sitt beste valg i historien.

Men i skolevalget gikk de tilbake.

Også Arbeiderpartiet noterte seg for en solid tilbakegang, til tross for at de nok en gang ble det største partiet. Rødt gikk også tilbake.

FpU-formann: – Vi har truffet blink

FpU-formann Andreas Simon Brännström var på vei fra FpUs egen valgvake til felles borgerlig feiring da Aftenposten snakket med ham tirsdag kveld. Han sier seg storfornøyd med kveldens resultat.

– Vi går mest frem blant ungdommen. Dessuten er vi størst blant de borgerlige, og nest største parti totalt.

Det tyder på at FpUs kampsaker har truffet blink hos velgerne, mener han.

Valgfrihet i skolen, lavere skatter og avgifter, fritt skolevalg og utvikling av oljenæringen har vært blant partiets hovedsaker.

Og hvis Brännström måtte velge bare én sak han tror har vært avgjørende, er det sistnevnte:

– Skal jeg peke på én sak, så er det olje.

Han sier at slagordet deres «Drill, baby, drill» er blitt møtt med trampeklapp på mange skoler.

Slagordet ble først brukt av republikanerne før det amerikanske presidentvalget i 2008.

– For å være ærlig så er jeg ikke overrasket over at MDG ikke gjør det bedre. Ytre venstre, og særlig miljøbevegelsen, er blitt for radikale. Folk vil ha en edruelig klimapolitikk, avslutter Brännström, før han må løpe.

Neste feiring venter.

Venstre med historisk resultat

Med kveldens resultat ligger Fremskrittspartiet an til gjøre det bedre i skolevalget enn i det mandagens stortingsvalg.

Sammenligner vi skolevalget med Norsk regnesentrals beregninger for stortingsvalget, ser vi at Venstre er det partiet som «overpresterer» mest blant ungdommen.

Venstre-leder Guri Melby er kjempefornøyd med oppslutningen blant de unge.

– 10,7 er det beste skolevalget for Unge Venstre noensinne, det er historisk! sier hun til NTB.

Eksperten endrer ikke mening

Resultatet får ikke Bølstad til å revurdere sine prognoser for stortingsvalget.

– Nei, egentlig ikke. Vi har mye data fra meningsmålinger. Jeg tenker at det fortsatt er best å gå ut ifra dem. Det blir interessant å se målingene den siste uken. Det kan fortsatt endre seg litt, sier Bølstad.

Han tror skolevalget har levd litt sitt eget liv.

– Men hadde det gått slik vi forventet, ville vi tolket det som en bekreftelse for det vi trodde. Det var overraskende at det gikk motsatt. Da er det lettere å avskrive det, sier han.

Sylvi Listhaug sier hun er utrolig stolt av ungdommene i partiet.

– De har reist land og strand på steintøffe skoledebatter. Der har de blitt kalt alt fra rasist til homohatere fra rutinerte politikere. Men de lot seg ikke vippe av pinnen. Og ungdommene sa klart ifra! Det er så herlig, sier hun.