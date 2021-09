Ap, SV og Sp fortsetter samtalene mandag

Samtalene mellom partilederne i de rødgrønne partiene fortsetter på mandag. Ap-leder Jonas Gahr Støre sier stemningen er god.

Påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre har ledet sonderingssamtalene med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum (t.h.) og SV-leder Audun Lysbakken (t.v.)

24. sep. 2021 14:50 Sist oppdatert nå nettopp

– Budskapet er kort. Vi har hatt gode samtaler og vil fortsette de samtalene på mandag.

Det sier Ap-leder Jonas Gahr Støre. Partilederne i de tre rødgrønne partiene møter pressen utenfor Hurdalsjøen hotell der de har hatt samtaler siden mandag.

Støre sier stemningen er god, men at det fortsatt er snakk om sonderinger og ikke forhandlinger.

Ifølge Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tar de en pause i samtalene i helgen blant annet fordi han skal arrangere konfirmasjon. SV skal også samle sitt landsstyre lørdag.

På spørsmål om de nå er nærmere et regjeringssamarbeid, svarer Vedum:

– Vi jobber seriøst og har sonderinger, og gjennom sonderingene vil vi finne ut om det er grunnlag for forhandlinger for den ene eller andre regjeringskonstellasjonen.

Fredag møttes de tre rødgrønne valgvinnerne til dag to med sonderinger om en mulig trepartiregjering. Det skjer på Hurdalsjøen Hotell, som ligger nede ved vannkanten langs Hurdalssjøen, rundt en times kjøring nord for Oslo.

I høstfargede omgivelser har de tre partiene søkt å finne ut om det er grunnlag for å gå videre til regjeringsforhandlinger.

Har sondert siden mandag

Ap-leder Jonas Gahr Støres mål er at sonderingene skal ende med reelle regjeringsforhandlinger og en ny rødgrønn trepartiregjering.

SV ønsker også en trepartiregjering. Graden av politisk gjennomslag, og resultatet av en egen uravstemning blant SVs medlemmer, vil til slutt avgjøre om partiet til slutt sier ja eller nei til å delta i regjeringen.

Trygve Slagsvold Vedum har gjennom valgkampen vært tydelig på at Sp foretrekker en Ap/Sp-regjering uten SV.

Mandag ble det imidlertid klart at de likevel åpner for å sondere om det er muligheter for en trepartiregjering.

Avstanden mellom Sp og SV er stor i en rekke saker. Olje, klima, innvandring, skatt og forsvar er blant temaene som er ventet å bli krevende i sonderingene og de videre regjeringsforhandlingene.