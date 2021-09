Sonderinger mellom Ap, Sp og SV fra torsdag

Ap-leder Jonas Gahr Støre har nå formelt invitert Sp og SV til sonderinger.

Fra og med torsdag samles to fra Ap, Sp og SV på Hurdalssjøen Hotell. De skal avklare om de tre partiene kan bli enige om så mye at det er et poeng å gå i regjeringsforhandlinger.

Senterpartiets leder har gjennom hele valgkampen sagt at han helst bare vil regjere med Ap. Men nå sier partiet ja til å sondere også med SV.

Det opplyste Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum på en pressekonferanse etter første møte i partiets nye stortingsgruppe mandag.

– Vi hadde en runde i stortingsgruppen i dag. Vi vil sondere hvilket grunnlag det er for forhandlinger om regjering. Jeg har sagt til Støre at der kan SV gjerne være med, sa Vedum.

Det gleder Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Med sonderinger kan vi sette oss ned sammen, i fred og ro uten tidspress, med de viktige spørsmålene som må opp i forhandlinger. Vi har fått en viktig avklaring om at de setter seg ned, sier Støre.

Han sier samtalene kommer i gang om få dager. Ap har sentralstyremøte tirsdag og onsdag.

– På torsdag håper jeg vi kan komme sammen. Vi har blinket ut Hurdalssjøen som et egnet sted. De har tariffavtale og vakre omgivelser, sier Støre.

Vedum mener fortsatt at løsningene vil ligge i skjæringspunktet mellom Sp og Ap. De politiske gjennomslagene skal være avgjørende.

Trygve Slagsvold Vedum vil sondere med SV.

Orienterte Støre og Lysbakken rett etter møtet

Vedum informerte Støre kort tid før mandagens pressekonferanse. Han ringte også SV-leder Audun Lysbakken mandag ettermiddag.

Vedum sier at sonderingene vil avgjøre hvilke premisser som skal ligge til grunn for eventuelle forhandlinger.

På spørsmål om han går til sonderinger med håp om å få dannet en flertallsregjering, svarte han slik:

– Jeg går til sonderinger med håp om politisk gjennomslag.

Han sier det var enstemmig i stortingsgruppen om dette, og at han har fått alle fullmakter han trenger som partileder.

Støre håper på trepartiregjering

Støre og Ap håper sonderingene skal ende med en ny rødgrønn trepartiregjering. Både han og Vedum opplyste at de har hatt flere fysiske møter og en rekke telefonsamtaler etter valget.

Ifølge Støre er ingen problemsaker så langt ryddet av veien i de samtalene de tre partiene så langt har hatt.

– Men vi har kartlagt dem, sier han.

– Det har vært nødvendig etter en valgkamp å snakke seg gjennom ulike temaer, sier han.

Han karakteriserer sonderinger som en fin måte å gå frem på.

– Vi setter oss ned i god tro. Det legger jeg til grunn at også de andre gjør, sier Støre.

Lykkes de – blir det en flertallsregjering

På spørsmål om han føler seg trygg på at Sp ønsker en flertallsregjering, svarer han at når Sp setter seg ned med Ap og SV «med sikte på å kartlegge om det er grunnlag for regjeringsforhandlinger – og de lykkes – så blir det en flertallsregjering.»

– Og jeg har aldri hørt at Sp har snakket mot en flertallsregjering. Men de hadde en annen vektlegging, sier han.

Støre beskriver sonderingene som en viktig mellomstasjon på veien mot forhandlinger. Han har ikke satt opp noen tidsplan for hvor lenge sonderingene vil vare.

– Jeg har ikke satt en konkret tid på det, men vi har en timeplan med tanke på når statsbudsjettet legges frem, det er en grei timeplan å forholde seg til, sier han.

Det er Marit Arnstad og Vedum som vil stille for Senterpartiet i sonderingene. Støre sier at han regner med at det blir han og nestleder Hadia Tajik som stiller for Ap. Audun Lysbakken tar også med seg én fra SV.

I eventuelle forhandlinger vil delegasjonene bli utvidet.

Audun Lysbakken er klar for sonderinger.

Lettet Lysbakken

SV-leder Audun Lysbakken sier han er glad for at Senterpartier landet på det de gjorde.

– Vi er glade for invitasjonen til sonderinger fra Jonas. Den takker SV ja til. Vi mener det er en konstruktiv måte å gjøre det på, sier Lysbakken.

Han sier målet til SV er klart: en rødgrønn flertallsregjering.

– Vi mener dette er en god måte å finne ut av det vi ønsker å finne ut av, nemlig om det er politisk grunnlag for en rødgrønn regjering. Vi går inn i sonderingene med mål om å få det til.