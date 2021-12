Høyre: «Utidig og upassende» av Kjerkol å antyde at opposisjonen stiller for mange spørsmål

– Kan være mangel på rolleforståelse. Det sier Høyres helsepolitiske talskvinne Tone W. Trøen. Hun reagerer på Ingvild Kjerkols utsagn om mange spørsmål fra Stortinget.

Høyres helsepolitiske talskvinne Tone W. Trøen reagerer på utsagn fra helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Det er litt vanskelig å forstå om det er sagt med glimt i øyet, men det virker ikke slik. Hvis det er uttrykk for noe hun faktisk mener, så er det utidig og et overraskende budskap.

Det sier Høyres fremste helsepolitiker på Stortinget. Hun reagerer på uttalelser helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol kom med i Adressa like før jul.

Har «liten forståelse» for to spørsmål i uken

Der uttalte Kjerkol seg om koronaen og fikk spørsmål om hun «får mye hat», sammenlignet med det Høie fikk. Hun svarte at det er en annen stemning nå enn da forrige regjering fikk pandemien i fanget.

– Nå er opposisjonen mer kritisk, og det må vi bare regne med, sa hun. Deretter la hun til følgende:

– Stortinget har en viktig funksjon også i krise, men at de trenger å stille to skriftlige spørsmål i uken nå når vi har det som mest travelt, har jeg ikke helt forståelse for, det må jeg ærlig si, ler hun.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier hun har liten forståelse for at Stortinget stiller mange spørsmål når det er så travelt i departementet.

– Hun var en aktiv spørrer

Det er uttalelsen om antall spørsmål fra Stortinget som får Høyres Tone Wilhelmsen Trøen til å reagere. Hun bruker ord som «utidig og upassende» om Kjerkols utsagn.

Hun er overrasket fordi Kjerkol i opposisjon stilte mange spørsmål selv.

– Hun var en aktiv spørrer, sier Trøen og viser til at Ap-politikeren stilte 34 spørsmål til Høie i forrige stortingssesjon – altså i løpet av et stortingsår. Ett av dem ble besvart av en annen statsråd.

Når den tidligere stortingspresidenten setter spørsmålstegn ved Kjerkols rolleforståelse, er det fordi det å stille slike skriftlige spørsmål er en viktig del av Stortingets kontrollfunksjon.

– Stortinget er i sin fulle rett til å stille spørsmål, understreker Trøen.

– Man må ikke forsøke å legge noen demper på det. Det er en utrolig viktig funksjon, noe man må kunne forvente at den nye regjeringen også mener, sier hun.

Hun legger til at hun har full forståelse for at det kan være krevende for statsråden. Men hun påpeker at det var det også var for Kjerkols forgjenger. Trøen sier det var en veldig aktiv opposisjon i forrige periode. Det mener hun var bra.

Kjerkol: Var spøkefullt ment

Konfrontert med Trøens kritikk, avviser Kjerkol at hun er er frustrert over opposisjonen.

– Det siste var spøkefullt ment, skriver hun i en SMS og fortsetter:

– Stortinget har en viktig rolle overfor regjeringen, særlig i krisetid. Hver stortingsrepresentant kan stille to skriftlige spørsmål hver i uken. I tråd med Stortingets forretningsorden skal disse besvares innen seks virkedager. Det er selvfølgelig litt mer krevende å holde fristene midt i en pandemi, men vi gjør så godt vi kan med å besvare absolutt alle spørsmål fra Stortinget. Trøen får bruke de karakteristikkene hun mener dette fortjener, skriver hun.

Høie fikk flere spørsmål

Aftenposten har tatt et lite dypdykk i Stortingets spørsmålsarkiv. Vi har sjekket hvor mange spørsmål Kjerkol har fått i høst og hvor mange som ble stilt det siste året Bent Høie (H) var ansvarlig statsråd.

I den perioden Kjerkol har vært statsråd, ca. ti uker, har hun fått 100 skriftlige spørsmål fra Stortinget. Det betyr at hun i gjennomsnitt har fått ca. ti spørsmål i uken.

Det siste året Høie var statsråd, fikk han 531 skriftlige spørsmål. Det er nesten 11 spørsmål i uken i gjennomsnitt. Ap sto for nær halvparten: 221. Det vil si at Ap alene har stilt Høie rundt fire-fem spørsmål i uken.

Det er ifølge Stortingets forretningsorden ikke mulig å stille spørsmål i juli. Tar man hensyn til det og de to andre månedene Stortinget ikke er samlet, august og september, blir regnestykket litt annerledes: Fra oktober i fjor til og med juni i år fikk Høie 486 spørsmål. Det er 12,5 i gjennomsnitt pr. uke.

Reaksjon også fra Frp

Spøk eller ikke spøk – det er ikke bare Høyre som har reagert på Kjerkols utsagn om mange spørsmål fra opposisjonen. Også Frps stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad har reagert. Han antyder at Kjerkol gir uttrykk for at hun er lei av Stortinget etter kort tid i posisjon.

– Fint om hun kan varsle oss som skal kontrollere regjeringen og lage lover og sånt, når hun har tid, krefter og overskudd til å svare på våre spørsmål, skriver han på Twitter.