Med dette gjentok Ap sitt milliardløfte fra valgkampen for fire år siden.

– Pengene skal først og fremst gå til sykehusinvesteringer, men også til lettere tilgang til medisiner, sier Torgeir Micaelsen, helsepolitisk talsperson i Ap.

– Vi vil stanse utviklingen mot en klassedelt helsetjeneste og bruke fellesskapets ressurser på velferd fremfor skattekutt. Sammen skal vi investere i en helsetjeneste for alle, sier Torgeir Micaelsen.

Han viser til at gjennomsnittsalderen i Norge øker.

– Det betyr at flere vil trenge hjelp og flere pasienter vil ha sammensatte sykdommer.

Fakta: Dette lover Ap I tillegg til 12 mrd. kroner de neste fire årene, lover Ap: Rammene for nye investeringslån skal forbedres ved å oppjustere låneandelen fra dagens 70 prosent til 80 prosent. Slik kan nye sykehusbygg, medisinsk teknisk utstyr og IKT kan realiseres raskere enn i dag.

Raskere hjelp og kortere ventetid på operasjon

Operasjonskapasiteten skal utvides ved å bruke I dag venter for mange for lenge på behandling og hjelp i sykehusene våre.

Større åpenhet om ventetider og lett å få oversikt over hvor du kan få hjelpen du trenger.

Raskere time og raskere behandling ved å ha lengre åpningstider i sykehusene gjennom kveldsåpne sykehus.

Fastlegen skal kunne sette opp timer for sine pasienter direkte hos spesialister for å korte ned ventetiden og få ned antall avviste henvisninger.

Aftenposten og andre medier har de siste månedene skrevet om hvordan flere mener at Norge bever seg i retning av et todelt helsevesen – hvor skillet går mellom dem som har råd og dem som ikke har råd til private behandlingstilbud, blant annet knyttet til kreftbehandling.

Torgeir Micaelsen lover at noe av pengene Ap vil sette av, skal gå til dyre kreftmedisiner.

Olav Olsen

Flere livsforlengende medisiner

– Mange av medisinene kan kurere sykdom vi tidligere ikke hadde behandling for, andre kan forlenge livet til pasienter. Spørsmålet er om vi sammen skal betale for dette og sikre likeverdig tilgang basert på medisinske behov, eller om kun de med mest ressurser eller privat forsikring skal ha tilgang til denne hjelpen, sier Michaelsen.

Han mener alle skal ha likeverdig tilgang til helse og sier at Ap derfor vil investere i offentlige sykehus for å møte denne utviklingen.

Torgeir Micaelsen deltar på Aftenpostens debattmøte om kreftomsorgen og todelt helsevesen tirsdag kveld.

Lovet milliarder til sykehusbygg

Tirsdag formiddag stilte helseminister Bent Høie (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) opp foran Radiumhospitalets gamle hovedinngang fra 1929. Der la det frem planen om et helt nytt bygg.

– Jeg er glad for at vi beholder Radiumhospitalet og at vi nå starter byggingen av en nytt klinikkbygg som pasienter og ansatte fortjener, sa Høie.

Torstein Bøe, NTB scanpix

Frp lovet allerede i valgkampen i 2013 å få et nytt bygg på plass på Radiumhospitalet, der flere av bygningene er nedslitt og har et betydelig oppgraderingsbehov. Den eldste bygningen er fra 1928, og det nyeste bygget er fra 2009.

– Jeg er ikke stolt av forfallet på Radiumhospitalet. Men med et nytt klinikkbygg kan vi få til et verdensledende kreftmiljø, sier Jensen.

Byggestart for det 16.000 kvadratmeter store bygget skal starte i 2019, og klinikken skal etter planen stå klart i 2022. Den totale kostnadsrammen er beregnet til 3,1 milliarder kroner. Regjeringen foreslår å sette av 2,7 milliarder av dette i statsbudsjettet til neste år. Resten må dekkes av Helse Sør-Øst.