Aftonbladet: Norges regjering advarte Sverige mot Listhaugs besøk

En anonym kilde i Det svenske utenriksdepartementet sier til Aftonbladet at den norske regjeringen tok kontakt og advarte mot at besøket kanskje hadde feilaktig hensikt og ba om unnskyldning på forhånd, skriver avisen.

Statsministerens kontor henviser til UD, som så langt ikke har kunnet kommentere saken.

– Fra Utenriksdepartementet stiller vi oss helt uforstående til oppslaget om kontakt mellom norsk og svensk UD for å advare mot eller unnskylde statsråd Listhaugs besøk, sier presstalsmann Frode Andersen i Utenriksdepwrtemenetet.

På formiddagen tirsdag innstilte den svenske innvandringsministeren Heléne Fritzon plutselig et møte med Listhaug. Begrunnelsen var den svenske ministeren ikke ville være en del av den norske valgkampen.

Skepsis i den norske regjeringen

Ifølge Aftonbladets kilde har den norske regjeringen vært meget skeptisk til Listhaugs besøk i Sverige og i bydelen Rinkeby i Stockholm.

–Personer som har meget god erfaring i diplomatisk arbeide forsto at dette var helt galt å gjøre. Initiativet til å kontakte oss og si at «det her er ikke noe som hele Regjeringen står bak,» det signalet ble sendt for det som nå har skjedd, sier en anonym kilde til avisen.

– Jeg vet ikke om man forsøkte å få henne til ikke å reise. Men det er valgkamp der, og folk er kanskje mer ivrige på sin egen agenda. Men den norske innvandrings- og integreringsministeren viser lav kunnskap om hvordan man driver utenrikspolitikk, sier en kilde i den svenske utenriksdepartementet til Aftonbladet.

Pressetalsmann Andersen avviser dette og sier:

– Tvert imot har UD gjennom ambassaden i Stockholm bistått Justisdepartementet i planleggingen og gjennomføringen av besøket, inkludert møtet med den svenske innvandringsministeren. Listhaugs besøk ble overhodet ikke berørt i samtalene mellom utenriksminister Margot Wahlstrøm og utenriksminister Børge Brende i forbindelse med det nordisk-baltiske møtet som fant sted i Oslo på fredag.

Listhaug avviser

– Det kjenner jeg ikke til, ikke de andre heller, sier Listhaug i en kommentar til Aftenposten.

– Har det vært murring innad i regjeringen? - Nei, tvert i mot denne turen har vært planlagt i en måned, sier Listhaug.

– Men dette er et valgkampbesøk?

– Jeg er her for å lære, men selvfølgelig er det valg i Norge om to uker, og innvandring og integrering er temaer på dagsorden. Det burde ikke overraske noen. Det er det i Sverige, i Norge og i de fleste europeiske land, fordi vi har utfordringer, sier hun til Aftenposten.

Ingen kontakt mellom SMK og svenskene

Informasjonssjef ved Statsministerens kontor, Trude Måseide, sier følgende i en kommentar:

– Det har ikke vært noen kontakt mellom Statsministerens kontor her i Norge og Statsministerens kontor i Stockholm om dette besøket. Det er rutinemessig slik at internasjonale møter og besøk for statsrådene håndteres av det enkelte departement og ikke av Statsministerens kontor.

Statsminister Erna Solbergs statssekretær for presse, Sigbjørn Aanes, henviser til Utenriksdepartementet for ytterligere kommentarer om denne saken.