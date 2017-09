MDG profilerer seg som et «blokkuavhengig» parti.

Partilederne Rasmus Hansson og Une Aina Bastholm vil ikke svare på om de foretrekker Erna Solberg (H) eller Jonas Gahr Støre (Ap) som statsminister.

Men spør du velgerne deres, er dommen klar: De vil helst samarbeide med venstresiden.

Det viser en meningsmåling utført av Respons Analyse for Aftenposten og Stavanger Aftenblad.

Høyre upopulært blant MDG-velgere

I undersøkelsen er velgerne bedt om å svare på hvem de ønsker at partiet de stemmer på skal samarbeide med i regjering:

For MDGs velgere er SV er førstevalget, etterfulgt av Ap, Venstre og Rødt.

Frp er det klart mest upopulære partiet, med Høyre på andreplass og KrF på tredje.

– MDG skal jo være helt nøytrale, men det er helt klart at velgerne til MDG heller mot venstresiden, sier Hilmar Rommetvedt, forskningsleder ved IRIS og professor ved Universitetet i Stavanger.

– De er positive til samarbeid med både Ap og SV. Frp er de helt avvisende til, mens det er litt mer blandet når det gjelder Høyre, påpeker han.

Rommetvedt trekker frem at selv om hellingen mot venstresiden er rimelig klar, er det er stor andel som godt kan tenke seg å samarbeide med Venstre.

Senterpartiet er MDG-velgerne mer lunkne til.

Støre klar statsminister-favoritt

Også statsministermålingen som Aftenposten publiserte 26. august viser samme tendens.

Et klart flertall av MDG-velgerne oppga her Jonas Gahr Støre som sin statsminister-favoritt.

Bare i Ap, SV og Rødt var velgerne mer positive til Støre enn i MDG. Aps «bestevenn» Senterpartiet hadde en lavere andel som foretrakk Støre som statsminister (65 prosent) enn blokkuavhengige MDG.

Bastholm: Systemkritiske velgere

Nasjonal talsperson for MDG, Une Aina Bastholm, synes ikke det er overraskende at flertallet av velgerne deres ønsker at partiet samarbeider til venstre.

– Jeg tror velgerne ser at Høyre i løpet av de fire årene partiet har regjert med Frp har trukket i en mer mørkeblå retning og vist seg dårlige til å prioritere klima fremfor andre ting. Høyre har brukt de siste fire årene til å svekke sin egen klimatroverdighet, mens det er litt lenger siden Arbeiderpartiet gjorde det samme, sier Bastholm.

– Over dobbelt så mange av velgerne deres vil samarbeide med Rødt, som med Høyre. Har de rett, de som mener MDG er et «vannmelonparti» - grønne utenpå og røde inni?

– Nei, og jeg synes heller ikke andre partier skal stilles til veggs for hva preferansene til velgerne deres er. Vi er tydelige på hva vi går til valg på. Men jeg tror flere av velgerne våre er systemkritiske og vil ha partier som tør tenke nytt. Vi har nok velgere som tør å ta tydelige standpunkt, sier hun.

Skremmer med MDG

– Tre av fire MDG-velgere foretrekker Støre fremfor Solberg som statsminister. Tar dere velgerne på alvor, om dere havner på vippen og peker på Solberg?

– Ja, for de stemmer på oss på tross av eller grunn av at vi har sagt vi også vil forhandle med Solberg dersom Frp går ut av regjering. Men Erna Solberg har nok selv et ansvar for at våre velgere foretrekker Støre. Hun tar en helt annen linje overfor oss enn Støre gjør, og bruker oss som skremselspropaganda, sier Bastholm.

– Frykter du å tape velgere om dere ender opp med borgerlig samarbeid?

– Nei, for vi har vært veldig tydelige på hva vi går til valg på. Det som ville være et løftebrudd, var om vi bidro til at Frp blir sittende i regjering, sier Bastholm.

Ap-velgerne skeptiske til MDG-samarbeid

Selv om MDG-velgerne er positivt innstilt til Arbeiderpartiet, blir ikke disse varme følelsene helt gjengjeldt.

Blant Aps velgere er det nemlig stor skepsis til å sitte i regjering med MDG. Hele 58 prosent svarer at dette er noe de ikke under noen omstendighet kan tenke seg.

