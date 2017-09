– Hvis prognosene viser seg å bli det endelige resultatet, er det helt fantastisk for Fremskrittspartiet. Det er nærmest eksepsjonelt å holde stillingen etter fire år i regjering, kommenterte en jublende Sylvi Listhaug da landsprognosene ble presentert klokken 21.

Det brøt ut enda større jubel da prognosene for Møre og Romsdal ble presentert på valgvaken i Ålesund – der innvandringsminister Listhaug og alle de andre toppkandidatene i fylket er til stede mandag kveld.

– Vi har tydeligvis gjort noe riktig i denne valgkampen, og det viktigste tror jeg at vi har vært oss selv, mener Listhaug.

Les Harald Stanghelles kommentar: «Det skrives politisk historie hvis dette resultatet blir stående»

Er motivert for nye år i Regjeringen

Prognosene for statsrådens hjemfylke Møre og Romsdal viser at hver fjerde stemme i fylket – 25 prosent – kan ha gått til Listhaug. Det er i tilfelle 5,1 prosentpoeng høyere enn i valget for fire år siden.

Det kan statsminister Erna Solberg neppe se bort fra når hun skal sette sammen sin nye regjering. For uten at Listhaug sier det direkte, er det helt tydelig at hun har lyst til å fortsette i den jobben hun har i regjeringen.

– Jeg er motivert til å stå på videre, så får damene (Solberg og Jensen) vurdere hva som er best.

Selv vil ikke Listhaug vurdere sin egen effekt på valget, Men det gjør gjerne fylkesleder i Frp i Møre og Romsdal, Frank Sve.

– Listhaug har hatt stor effekt, men oppslutningen er også et resultatet av at vi også har hatt landbruksministeren samt partiets parlamentariske leder på Stortinget, Harald T. Nesvik.

Arnfinn Mauren

For første gang på Tinget med fast plass

Valget er en milepæl i Listhaugs politiske karrière. Det er første gang hun er blitt valgt inn med fast plass på Stortinget. Hun har tidligere vært varerepresentant for både Møre og Romsdal og Oslo.

Sammen med landbruksminister og partifelle Jon Georg Dale, nummer to på Frp-listen i Møre og Romsdal, kunne Listhaug nyte kvelden uten usikkerhet om sin egen posisjon. Dale konstaterer tilfreds at partiet ikke har hatt noen regjeringsslitasje.

– Det er helt eventyrlig tall som hittil er blitt presentert, mener Dale.

Hvis prognosene slår til, kan partiet i tillegg få en tredje representant fra Møre og Romsdal. Det har skjedd bare én gang tidligere. Men partiet kniver med Høyre om dette mandatet.

Mener valgkampen har vært skitten

Sylvi Listhaug har imidlertid ikke bare gode opplevelser fra årets valgkamp. Midt i jubelen beskriver Listhaug valgkampen på følgende måte:

– Høydepunktet i denne valgkampen har vært å reise rundt i hjemfylket. Bunnen har vært all skittkastingen fra Arbeiderpartiet.

– Hva tenker du spesielt på?

– Det går på hva jeg har sagt og gjort. Det er mye og ta av, og det har vært skittent.

Arnfinn Mauren

Vil KrF beholde mandatet i Bondevik-fylket?

Arnfinn Mauren

Men spenningen i Møre og Romsdal knyttes ikke mest til regjeringspartiene. Thrilleren handler om KrF, og om partiet klarer å beholde sitt mandat på Stortinget. Partiet har hatt representanter fra fylket sammenhengende siden 1945.

– Det blir en thriller utover kvelden, innrømmer partiets førstekandidat i Møre og Romsdal, Steinar Reiten.

Når over 75 prosent av stemmene er opptalt, ligger partiet an til å utjevningsmandatet i fylket, men partiet er avhengig av å komme over sperregrensen på 4 prosent på landsbasis for å få den plassen. Klokken 23.30 lå partiet på 4.2 prosent.

– Det er en liten kalddusj for oss å ligge der, og det blir en forferdelig spennende kveld, sier Reiten. Han er for øvrig barnebarnet til Sverre Reiten – som i 1945 ble en av KrFs første representanter fra Møre og Romsdal på Stortinget.