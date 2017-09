Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre sikret borgerlig flertall valgnatten, selv om alle de fire partiene gikk noe tilbake. Både KrF og Venstre kom seg over sperregrensen etter en dramatisk valgkveld.

På Stortinget valgnatten avviste imidlertid KrF-leder Knut Arild Hareide alle former for formelle avtaler med Høyre og Frp-regjeringen.

– Vi blir ikke et støtteparti slik vi har vært disse fire årene, sier Knut Arild Hareide.

Det samme sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Kan bli fritt vilt

Dermed ser det ut som om Solberg-regjeringen kan sitte utsatt til.

– Ja, vi vil jobbe for å etablere en blågrønn regjering i løpet av perioden, sa Grande til Aftenposten i natt.

I Norge trenger ikke en regjering noe tillitsvotum fra Stortinget. Erna Solberg er med andre ord ikke avhengig av at KrF og Venstre aktivt stemmer for at hun skal regjere.

Regjeringen går av kun når den får flertallet imot seg i en sak og statsminister Erna Solberg ikke aksepterer dette.

I går gjorde også Hareide det klart at de vil jobbe aktivt for å etablere en blågrønn regjering i løpet av perioden. Da må man finne en sak eller det må dukke opp en sak som kan få Frp til å gå ut av regjeringen.

I Venstre og KrF er drømmescenarioet at Solberg-regjeringen velger å gå av etter å ha fått et flertall i Stortinget mot seg. Og at Solberg så i neste omgang må gjøre et aktivt valg mellom Frp og Venstre/KrF – i favør av sistnevnte.

Og at Frp så ikke vil hindre etableringen en slik blågrønn regjering ved å hjelpe en Ap-ledet regjering til makten.

Fikk invitasjon

I går kveld inviterte Erna Solberg alle de fire borgerlige partiene til samtaler for å etablere en form for samarbeid for de kommende fire årene. Både KrF-leder Knut Arild Hareide og Venstre-leder Trine Skei Grande kommer til å takke ja til invitasjonen.

Sentrale kilder i Venstre og KrF mener det er svært sannsynlig at de to partiene vil komme til en enighet med Høyre/Frp-regjeringen om statsbudsjettet for neste år.

Blant annet fordi begge partier har pekt så klart på Erna Solberg som statsminister under valgkampen – riktignok for en regjering bestående av Høyre, KrF og Venstre.

– Vil bytte ut Frp

Men samtidig er det uakseptabelt på lengre sikt for KrF og Venstre.

– Vi kan ikke støtte en regjering Frp er med i, sier KrF-lederen og gjentar at KrF har gått til valg på et ønske om å ta Frps plass i regjeringen.

Det samme bekreftet Venstre-leder Trine Skei Grande. Da hun forlot Stortinget etter kl. 01.30 i natt, bekreftet hun at hun og Venstre vil ta et initiativ for å få byttet ut Frp med de to sentrumspartiene.

– Tror du KrF og Venstre kommer til å stå sammen også i denne perioden?

– Jeg håper jo det, sa Venstre-lederen.

Statsministeren optimistisk

Etter det Aftenposten erfarer vil KrF avvise alle former for samarbeidsavtaler med Høyre og Frp. En sentral kilde i partiet avviser kategorisk at det finnes noen mellomløsning mellom en omfattende samarbeidsavtale og ingen avtale.

Det ser imidlertid statsministeren for seg er mulig.

– Ja, jeg ser mange alternativer. Jeg tror KrF og Venstre vil være opptatt av å ha innflytelse på en politikk fra en regjering, på saker vi skal komme med som vi også ønsker innspill fra dem på. Så finner vi alltids en form på dette fremover. Det tror jeg vi skal klare fint.

Solberg: – Vi har god tid

Solberg sa i natt at Regjeringen har «god tid» til å avklare grunnlaget for Regjeringens videre arbeid.

– Forventer du at KrF og Venstre kommer til å be deg bytte ut Frp med dem?

– Jeg forventer at vi skal snakke sammen og så skal vi begynne der. Mer enn det spekulerer jeg ikke i, sa hun.

– Hvis du vinner, blir det en ny runde mellom dere og Frp om en politisk plattform?

– Det vil jo avhenge litt av de samtalene vi har med andre partier før vi begynner på det. Det henger litt sammen med hverandre. Vi vil måtte avklare planer for de neste fire årene, men veldig mye ligger jo i de dokumentene vi allerede har laget. Det er viktig å huske at vi har en perspektivmelding, vi har en industrimelding og vi har veldig mye politikk som er avklart. Den skal vi følge opp og gjennomføre, sa hun.

Røper ikke hvor raskt hun vil ommøblere Regjeringen

Mange forventer nå endringer i Regjeringen. Da de rødgrønne partiene fortsatte i regjering etter å ha vunnet på nytt i 2009, ble det først foretatt et par raske endringer som hang sammen med personkabalen på Stortinget. Deretter gikk det flere uker før daværende statsminister Jens Stoltenberg flyttet på folk og tok inn blant annet Sigbjørn Johnsen som finansminister og Grete Faremo som forsvarsminister. Det skjedde 20. oktober, altså mer enn en måned etter valget.

Da Aftenposten spurte Solberg om når eventuelle rokeringer og endringer vil komme i Regjeringen, svarte hun slik:

– Det kan du late som om jeg vil si ett ord om.

Aftenposten snakket med sentrale folk i kretsen rundt Solberg i går. De bedyret at slike endringer ikke har vært drøftet hittil. All energi har vært rettet inn mot å vinne valget.

Kan slå Willochs gamle rekord

Hvis Erna Solberg blir gjenvalgt og sitter lenger enn til 9. mai neste år, vil hun slå Kåre Willochs rekord. Han er inntil nå den eneste statsministeren fra Høyre som er blitt gjenvalgt. Men han ble ikke sittende lenge med Frp på vippen etter valget høsten 1985. Han gikk av da han fikk Frp, Ap og flertallet mot seg etter å ha stilt kabinettsspørsmål i mai 1986.

En opplagt og smilende Willoch var innom Høyres valgvake sent mandag kveld. Han svarte slik at Aftenposten spurte ham om han trodde Solberg ville slå hans rekord.

– Jeg håper da at hun gjør det!

– Hva er ditt råd til henne for at hun skal greie å slå rekorden din?

– Hun må stå på. Hun må fortsette på den kursen hun har staket ut.

– Hva synes du om henne?

– Jeg liker hennes lederstil, den er riktig og viktig. Hun har innsatsvilje og greier å skape en god samarbeidsånd i Regjeringen. Hun bygger på en rasjonell holdning som inspirerer til privat innsats for økonomisk vekst.

Den tidligere statsministeren legger ikke skjul på at det ligger store utfordringer og venter på den som skal lede landet fremover.

– Vi lever i en komplisert verden, men da kommer Ernas sinnsro og samarbeidsvilje godt med, sa Willoch i natt.