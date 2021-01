Eks-miljøstatsråd Elvestuen: Sp er det mest miljøfiendtlige partiet

– Sp sier at de pleier å være opptatt av lokalt selvstyre. Det gjelder tydeligvis ikke i Oslo og de store byene, sier tidligere miljøvernminister Ola Elvestuen (V).

Venstres Ola Elvestuen mener Sp er landets mest miljøfiendtlige parti. Foto: STIAN LYSBERG SOLUM

Kritikken hagler mot Sp-toppene Trygve Slagsvold Vedum og Jan Bøhler. Årsaken er partiets uttalte motstand mot forbud mot diesel- og bensinbiler i Oslo sentrum.

Dette kommer igjen etter at regjeringen har åpnet for nullutspillssoner, som gjør det mulig for byrådet i hovedstaden å gjennomføre sitt ønske om å forby bruk av bensin- og dieselbiler i deler av sentrale Oslo.