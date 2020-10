Rekordlav oppslutning for Ap på ny måling

Arbeiderpartiet får sin laveste måling noensinne på TV 2s ferske måling. Jonas Gahr Støres parti får rekordlave 18,4 prosent oppslutning.

Jonas Gahr Støre må ta til takke med kun 18,4 prosent oppslutning på TV 2s ferske partimåling. Det er den verste TV 2-målingen noensinne. Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

5. okt. 2020 21:20 Sist oppdatert nå nettopp

Dermed er Ap nesten på nivå med Senterpartiet, som får 16,2 prosent på målingen, som er gjennomført av Kantar.

– Det er et veldig dårlig resultat for Arbeiderpartiet. Nå har vi over lengre tid hatt mye oppmerksomhet rundt utenomsportslige aktiviteter. Det må vi selv ta ansvaret for, sier Ap-nestleder Hadia Tajik.

Slik ser den ferske målingen ut: Ap 18,4 (-6,3), Høyre 24,0 (+4,4), Sp 16,2 (+2,6), Frp 12,8 (+1,4), SV 7,2 (-2,4), Rødt 6,1 (+0,6), MDG 4,7 (-1,0), KrF 5,1 (+1,2), V 4,3 (+1,1) og andre partier får 1,1 prosents oppslutning.