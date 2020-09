Støre legger frem forslaget til Aps nye valgprogram. Følg pressekonferansen her.

Ap-leder Jonas Gahr Støre legger frem sitt utkast til politikken partiet skal gå til valg på neste år.

Fredag formiddag legger Jonas Gahr Støre frem sitt utkast til politikken partiet skal gå til valg på. Partilederen har selv ledet arbeidet som leder av programkomiteen.

Tre dissensenser

Mye av programmet var kjent på forhånd. Som Aftenposten fortalte torsdag, er det tre dissenser i programutkastet. Det gjelder klimapolitikk, abort og atomvåpen.

AUF-leder Ina Libak har i Aftenposten varslet at hun vil ta kampen på landsmøtet for at Ap programfester at Norge skal signere den internasjonale avtalen som forbyr atomvåpen.

Denne gangen presenteres det også uten noen helhetlig skatteopplegg.

Ap-lederen varslet i NTB torsdag en industrisatsing hvor staten skal spille en mer langt mer aktiv rolle. Han åpner for større statlig involvering i arbeid med mineraler, hydrogen og farmasi. NTB har også omtalt at partiet vil en læreplassgaranti til alle under 30 år og gjennomføre en aktivitetsreform for nye mottagere av arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd

I programutkastet går partiet inn et løfte om privatskole-veto for kommuner, ifølge VG.

Omkmap om iskanten

Det ligger dessuten an til omkamp om den såkalte iskanten. AUF med støttespillere vil ha den lenger sør enn det Ap stemte for i Stortinget tidligere i år, ifølge Dagbladet.

Iskanten markerer en grense for hvor langt nord man kan drive blant annet oljeutvinning.

En annen dissen er om abort. Ifølge TV2, er det et mindretall som vil avvikle nemndsystemet i abortloven. Mindretallet vil gi kvinner selv retten til å avbryte svangerskapet inntil lovens ramme på 18 uker.

Flertallet vil derimot «utrede et alternativ dagens nemndsystem for kvinner som ønsker abort mellom uke 12 og 18»

Dette var også en sak som var oppe på Aps siste landsmøte. Et flertall stemte ned et forslag etter de samme linjer som det mindretallet nå fremmer.