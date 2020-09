Endelig nei fra Jan Bøhler

Jan Bøhler sier at ingen i Oslo Aps ledelse har bedt ham ombestemme seg. Så søndag sa han endelig nei til gjenvalg til Stortinget.

Nok er nok. Jan Bøhler gir seg etter 16 år på Stortinget. Olav Olsen

Nå nettopp

– Jeg har fått veldig mye støtte fra folk, faktisk fra flere tusen. Jeg merker det hver dag. Folk kommer bort til meg på gaten og ber meg stå på. Så jeg har absolutt tenkt meg om på nytt, i flere runder, sier stortingsrepresentant Jan Bøhler.

I går ga han likevel nominasjonskomiteen i Oslo Ap beskjed om at han ikke er listekandidat ved stortingsvalget neste høst.

– Har ledelsen i Oslo Ap prøvd å få deg til å stille likevel?

– Overhodet ikke. Jeg har fått enormt med støtte fra grunnplanet, men ikke fra partiledelsen, sier Bøhler.

«Jeg er blitt kalt rasist og det som verre er», sa Jan Bøhler i portrettintervju med Aftenposten.

Fikk nyss om anonyme motkrefter

4. juli skrev han på Facebook at han ikke var innstilt på gjenvalg etter fire perioder på Stortinget. Som årsak oppga Bøhler at han via mediekilder hadde fått nyss om at anonyme krefter i Oslo Ap «var i gang med noe» i forbindelse med nominasjonen.

Han skrev også at han i de senere årene ikke hadde vært fornøyd med politikken som ble ført av partiet lokalt i Oslo på områder som «ungdomskriminalitet og kriminelle gjenger, utenforskap blant barn og unge, krav til integrering, nedlegging av Ullevål sykehus, prioritering av Groruddalen.»

– Hva slags kampanje var egentlig på gang mot deg?

– Det var ikke noe skummelt, men jeg tok det som et forvarsel. Jeg ville ikke være gjenstand for strid i månedsvis etter at jeg fire ganger før er blitt innstilt enstemmig, sier Bøhler.

Søndag ettermiddag skrev han dette på Facebook: «Reaksjonene og kommentarene fra partiledelsen i Oslo Ap har dessverre vært av en slik karakter at jeg er blitt enda mer sikker på at mitt standpunkt 4. juli var riktig.»

Bøhler sier han ikke er interessert i å gå ut med kritikk av partifeller i Oslo Ap.

– Det eneste jeg tenker, og som jeg synes er påfallende, er at de ikke har noen bekymring rundt katastroferesultatet ved kommunevalget i fjor. Vi gikk ned 20 prosentpoeng i de østlige bydelene og 12 prosentpoeng i byen som helhet, men det ser visst ikke ut til å spille noen rolle for dem, sier Bøhler.

Undring i ledelsen

Aftenposten fikk søndag ikke kontakt med Frode Jacobsen, leder i Oslo Ap. Men 4. juli uttrykte Jacobsen håp om at Bøhler fortsatt ville engasjere seg i partiet. Jacobsen stilte seg samtidig undrende til at det var uenighet på de saksfeltene Bøhler listet opp.

– Jeg har ikke opplevd at Bøhler har fremmet forslag på disse områdene som går i en annen retning enn retningen Oslo Ap har hatt de siste årene, sa Jacobsen.