UD jakter på 32 nye ambassadører – hver tredje toppjobb er ledig

Mens resten av Norge fredag var opptatt av utenriksminister Børge Brendes avgang, ble det sluppet en annen intern nyhet i departementet:

Listen med 32 ledige ambassadørposter.

Det første Børge Brendes arvtager skal gjøre, er å utnevne 32 kvinner og menn til å representere den norske Riksløven. Skifte av ambassadører skjer neste sommer. Det betyr at i 2018 skifter Norge ut hver tredje ambassadør eller generalkonsul. Alle disse er på åremål.

Braastad, Audun / NTB scanpix

Det er en håndfull poster som peker seg ut som viktigere enn andre og som er forbeholdt Utenriksdepartementets A-lag. I noen grad er det tradisjon for at det legges politiske føringer på ambassadørutnevnelsene. Det gjelder spesielt til poster som ambassadør i USA og NATO, som nå er ledige.

Fristen for å melde seg på går ut nå i høst. I meget få tilfeller henter UD ambassadører utenfor egne rekker.

I andre land, som i USA, går en betydelig andel av ambassadørpostene til folk som har gitt eller samlet inn betydelige summer til presidentens valgkamp.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Ny mann i Washington

På kanskje den mest prestisjefylt plassen, ambassaden i Washington, søker man ambassadør Kåre R. Aas etterfølger. Vedkommende får visepresident Mike Pence som en av sine nærmeste naboer. I tillegg kan den som får jobben flytte inn i en nyrenovert ambassadørbolig. Norge starter nå sluttspurten for å bli valgt som medlem av Sikkerhetsrådet for perioden 2021–22. Dette vil bli en viktig oppgave for denne ambassadøren.

I tillegg bør vedkommende ha twitter-konto om han eller hun skal følge med på presidentens gjøren og laden.

Det skal også finnes en ny ambassadør til NATO. Vedkommende kommer til å være med å takke av Jens Stoltenberg som generalsekretær i NATO og ikke minst følge tett prosessen med å finne etterfølgeren.

I tillegg er spenningen mellom NATO og Russland på et høyt nivå. Hvordan USA ser på sin fremtidige rolle i alliansen, blir av de tingene en slik ambassadør må ta følge med på. Dagens ambassadør Knut Hauge har hatt jobben siden 2014.

Walberg, Ole

London har vanligvis vært en av diplomatiets sjarmøretapper, men etter britenes utmeldelse av EU er situasjonen en annen. Når den skilsmissen er klar, skal Norge ordne sitt bilaterale forhold til en av våre nære allierte.

Dette er en ambassadørpost som blir viktigere og viktigere. I dag er det Mona Juul som har denne jobben.

To til Paris

I Paris skal både ambassaden og OECD-delegasjonen ha ny sjef. Med Emmanuel Macron i presidentstolen er Frankrike blitt viktigere politisk. Hvordan aksen i EU mellom Tyskland og Frankrike utvikles vil bli viktig.

Den norske ambassadøren får nok å skrive hjem om. I dag er det Rolf Einar Fife som er norsk ambassadør og bebor ambassadørboligen – et steinkast fra paradegaten Avenue des Champs-Élysées.

Norge skal også skifte ut Moskva-ambassadøren. Vårt forhold til den store nabo i øst har kjølnet kraftig etter at Norge også sluttet seg til EUs sanksjoner.

Leidulv Atle Namtvedt er ambassadør i dag – han fyller 67 i oktober. Grensen for å være utegående ambassadør i UD er 68. En alder Namtvedt når kort tid før skiftet neste år.

Fakta: Her finner du de ledige ambassadørpostene I disse hovedstedene skal Norge ha nye ambassadører, tre av stillingene er til internasjonale organisasjoner som NATO, WTO og OECD. ADDIS ABEBA ALGER BAKU BANGKOK BERN BOGOTA BRATISLAVA BRUSSEL Norges delegasjon til NATO CANBERRA DAR ES SALAAM GENEVE WTO-delegasjonen HANOI ISLAMABAD KABUL LILONGWE (Malawi) LONDON LUANDA MANILA MOSKVA NAIROBI PARIS ambassade PARIS Norges faste delegasjon OECD PRAHA PRETORIA REYKJAVIK RIGA SEOUL TALLINN TOKYO TUNIS WASHINGTON D.C. WIEN

Det kan ikke utelukkes at det i ansettelsesprosessen ender med at noen av dem som sitter på disse tunge postene får fortsette et år til. Vanligvis skifter UD ut ambassadører hvert tredje eller fjerde år, men det har også skjedd at man forlenger til fem eller seks år.

Island og Afghanistan

Ambassaden i Kabul er regnet som en av de tøffeste tjenestestedene og er nå ledig. Det var i sin tid etablert en praksis i UD om at den som tok en periode der fikk en av de mer høythengende postene etterpå. USA-ambassadør Kåre Aas var en sving innom Kabul før han landet i Washington.

Det er antatt at de som utnevnes til disse ambassadørposten er personer som allerede har lang fartstid i UD. I noen tilfeller har man hentet politikere. Tidligere utenriksminister og Høyre-leder Jan Petersen ble ambassadør i Wien da han ga seg på Stortinget. Jobben som ambassadør på Island er ledig, den har også blitt gitt til eks-politikere.

Men det er ingen som offentlig har signalisert at de ser seg som kandidater.

Dermed vil de naturlige kandidatene til de 32 ledige ambassadør-jobbene være å finne blant eldre, erfarne embetspersoner i Utenriksdepartementet.