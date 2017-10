Erna Solberg: Vi bruker under 3 prosent av Oljefondet

Hun er redd for at statsbudsjettet skal fyre opp økonomien så mye at det vil «spise opp effekten av kronekursen for konkurranseutsatt industri».

Dette vil i så fall skje gjennom at Norges Bank setter opp renten, og at kronen derfor styrker seg.

Overfor Aftenposten avslører hun at «bruken av oljepenger i statsbudsjettet for 2018 blir på under tre prosent av Oljefondet».

Bedre tider betyr strammere budsjett

– Jeg vil ikke si hvor mye penger vi bruker. Men at vi følger linjen fra foregående budsjetter med å ligge under tre prosent, og at statsbudsjettet samtidig ikke bidrar til den samme ekspansiviteten, er nøkkeltall for meg, sier Solberg.

Hun sier at situasjonen for norsk økonomi er bedre nå etter flere år med høy ledighet. Men paradoksalt nok betyr det også behov for strammere budsjetter.

– Vi kan ikke gjennomføre alle valgløfter på ett år. Vi har gitt dem for fire år. Det viktigste valgløftet er å holde orden på økonomien slik at det skapes flere jobber. Nå må vi passe på at vi ikke bruker for mye penger. Jobb nummer én er å skaffe nye jobber, og det er særlig jobber i privat sektor som er viktig.

– Høye forpliktelser til Forsvaret

Det er budskapet hun presenterer for Høyres stortingsgruppe onsdag ettermiddag. I dagene og ukene fremover vil dette være hele Regjeringens kjenningsmelodi når budsjettforhandlingene i Stortinget skrider frem:

Skadene etter oljeprissjokket er langt på vei utbedret med redusert ledighet og jobbskaping. Den offensive oljepengebruken som skulle skape jobber og kvalifisere mennesker for jobbene, har virket. Nå som folk kommer i jobb, må tiltak over statsbudsjettet reduseres.

Statsministeren signaliserer også at Forsvaret, samferdsel og helse- og omsorg blir budsjettvinnerne.

– Vi har noen friske, høye forpliktelser knyttet til Forsvaret. Her blir det kraftig satsing i årene fremover. Vi har også en kraftig nasjonal transportplan som skal realiseres.

– Samtidig har vi noen tunge, langsiktige utviklingstrekk som vi må være forberedt på. Antallet alderspensjonister blir høyere, kommunenes demografiske utgifter blir større, og helsevesenets utgifter blir større. Det er tunge utgifter som vil spise handlingsrommet for nye ting i årene fremover, sier Solberg.

– Kritisk til pengebruken

Hun peker derfor på behov for å «være kritisk til pengebruken i velferdsordningene, vi må se på reformer som kan løfte kvaliteten i stedet for å bruke mer penger hele tiden».

– Hvem får det tøffere, og hvorfor?

– Det er ikke slik at det ikke er inntekter. Vi får mer inntekter inn i budsjettet av veksten i økonomien. Men vi må jobbe smartere og mer effektivt. Spørsmål om hvor mye penger vi har til nye reformer, kommer an på hvor godt vi klarer å gjennomføre reformer, som å fjerne «tidstyvene» i det offentlige.