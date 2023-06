Flere ber om gratis mat og juridisk hjelp. Nå ber Kirkens Bymisjon regjeringen sette dyrtid-krisestab.

– Jeg hadde ikke stått her i dag uten hjelpen fra Kirkens Bymisjon. Det sier Sunniva Våge på den gratis torsdagslunsjen på St. Hanshaugen.

Det er god stemning rundt lunsjbordet hos Kirkens Bymisjon torsdag, men bakteppet er mørkt. I tillegg til utfordringer med å dekke mat- og strømkostnader, utfordres folks økonomi i økende grad av bokostnader.

22.06.2023 16:15

Hun har vært gjennom en langvarig, tøff konflikt med helsevesenet. Uten juridisk bistand, sosial støtte og matposer fra bymisjonen, hadde hun ikke kommet gjennom det, sier Våge.

Samme dag som Norges Bank nok en gang setter opp renten, samles en gruppe på 15 personer med ulike livsløp til gratislunsj.

Alderen spenner fra 20- og til opp i 70-årene. En ung mor har med to små barn. Flere av gjestene kjenner hverandre og utveksler klemmer og ord.

På menyen står salat og laksepasta. Skiver med ost og leverpostei. Selv om stemningen rundt lunsjbordet god, er bakteppet mørkt:

Økt rente, strøm- og matpriser gjør dype innhugg i folks lommebok.

Sunniva Våge er på gratis torsdagslunsj hos Kirkens Bymisjon. Hun er en av mange som trenger hjelp for å komme seg gjennom tøffe økonomiske tider.

Nå kommer også vanlige folk

Definisjonen på «fattig» utvides stadig. Kirkens Bymisjon har lenge merket økt etterspørsel etter matposer og juridisk bistand. Det er også flere som kommer for gratis lunsj og middag.

De merker også endring i hvem som kommer, sier daglig leder Simen Valldal Johannessen.

–Det kommer flere «vanlige folk» som ikke ville kommet hit for å hente mat for kort tid siden, sier han.

Johannesen forteller at bymisjonen serverer gratis middag én tirsdag i måneden. De deler ut matposer på onsdager og har gratislunsj på torsdag. I tillegg har de to ansatte og 35 frivillige jurister som bistår mennesker med råd og bistand i juridiske konflikter.

Vil ikke plastre et blødende sår

Ifølge Johannessen har bymisjonens styre diskutert om de skal fortsette med matutdeling. Frykten er at det kan bidra til å skjule de underliggende problemene.

– Hvis gratis mat og måltider forhindrer at folk oppsøker det offentlige, kan det hende at vi gjør folk en bjørnetjeneste.

De er bevisste på å kommunisere situasjonen til dem som er ansvarlig for styre og stell, sier han.

– Slik at vi ikke bare plastrer et blødende sår, og at matposen forhindrer deg fra å ta turen til Nav-kontoret.

Da holder de bare et problem i sjakk. Og det er ikke meningen, sier han.

Disse sliter mest

En fersk rapport fra Sifo beskriver dyrtiden i Norge. Forskerne skriver at stadig flere av oss nå ser etter matvarer på tilbud, dusjer mindre og reduserer strømforbruket. Dobbelt så mange har vært på matstasjon de siste seks månedene.

Selv om strømstøtten har hjulpet, sliter nesten to av ti husholdninger betydelig.

Særlig tungt er det for disse gruppene:

Personer som er avhengige av stønader

Barnefamilier

Lavinntektshusholdninger

Rapporten konkluderer med at det har vært en markant nedgang i det økonomiske trygghetsnivået blant norske husholdninger. Mange har strammet inn remmen betraktelig.

Vil ha krisestab

Enn så lenge fortsetter Kirkens Bymisjon med sine gratis mattilbud.

Samtidig forsøker de å «gjøre beslutningstagerne oppmerksomme på hva vi står i».

De har lenge etterlyst en strategisk handlingsplan om fattigdom.

– Det trenger vi, men det tar tid, sier programdirektør Janne Olise Raanes.

Nå er det krise.

– Regjeringen må handle umiddelbart.

De krever at statsminister Jonas Gahr Støre setter krisestab.