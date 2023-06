Moe: Varsler kompetansereform i hele arbeidslivet

Tidligere Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg skal lede regjeringens utvalg for en storstilt kompetansereform i arbeidslivet.

Statsråd Ola Borten Moe (til venstre) og utvalgsleder Svein Richard Brandtzæg. Vis mer

– Det blir et uhyre viktig arbeid, som regjeringen har store ambisjoner knyttet til. Vi går tomme for folk før vi går tomme for penger her i landet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Utvalget oppnevnes i statsråd tirsdag. Moe sier at utfordringen handler om hvordan vi skal organisere oss og systematisere et arbeidsliv som blir stadig mer kompetansedrevet.

– Og der vi er nødt til i større grad legge til rette for læring hele livet. Det må skje i et samspill mellom arbeidsgivere, arbeidstagere , universiteter, høyskoler, fagskoler og kanskje staten, sier Ola Borten Moe.

Utvalget består av partene i arbeidslivet og skal ledes av tidligere leder av Norsk Hydro Svein Richard Brandtzæg. Han har også vært styreleder ved NTNU.

Utvalgsmedlemmene er:

LO: LO-sekretær Trude Tinnlund, Fredrikstad

NHO: Advokat Gro Øien, Rælingen

YS: Nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen, Drammen

Spekter: Fagsjef Trond Bergene, Lillestrøm

KS: Avdelingsdirektør Bjarte Rørmark, Oslo

Virke: Fagsjef Kristine Bettum, Oslo

Akademikerne: Seniorrådgiver Joakim Østbye, Oslo

Unio: Fagsjef Eli-Karin Flagtvedt, Oslo

Kommunal- og distriktsdepartementet: Utredningsleder Turid Sem

Brandtzæg ledet også Distriktsnæringsutvalget, som jobbet med lignende utfordringer.

– Vi så at det ikke var mangel på arbeidsplasser, men mangel på kompetent arbeidskraft. Det kan skape flaskehalser der hvor bedrifter konkurrerer om de samme folkene. Det er veldig uheldig, sier han.

– Hva slags kompetanse trengs i fremtiden?

– Hydro trenger masse forskjellig kompetanse avhengig av hvilken del av Hydro du treffer. Joker på hjørnet trenger definitivt annen kompetanse enn når du skal lage aluminium. Det kan i prinsippet være hva som helst, f. eks. doktorgrad i elektrokjemi, og det kan være et kurs i keramikk, svarer statsråden.

Grønn omstilling

Mandatet peker på at økende knapphet på arbeidskraft, demografiske endringer, grønn omstilling og digitalisering gjør det viktigere med gode rammebetingelser for livslang læring.

– Formålet med utvalget er å utrede hvordan de tre partene kan legge bedre til rette for omstilling og læring i arbeidslivet, gitt overordnede mål om høy stabil sysselsetting, å motvirke økende ulikhet og sikre kompetansen arbeidslivet trenger, heter det.



Utvalget skal legge frem sin rapport 31. oktober 2024. Det skal legge til grunn at det er arbeidslivet selv som har hovedansvar for relevant kompetanseutvikling for dem som er i arbeid. Distriktspolitiske konsekvenser av alle forslag skal utredes.

Utvalget skal vurdere hva som oppfattes som kostnadseffektivt. Det kan være at tilbudene er korte eller fleksible og gjennomføres samtidig som man er i jobb og har andre forpliktelser.

Arbeidsgivers ansvar

Arbeidsgiver har ansvar for kompetanseutvikling som er nødvendig for å dekke virksomhetens behov og for å dekke kostnader til kurs eller utdanning som er relevant og nødvendig for virksomheten.

Den enkelte ansatte som ønsker en utdanning som ikke er relevant for virksomheten, har i utgangspunktet ansvar for å betale for dette selv, heter det.