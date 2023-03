Fosen-aktivister utvider aksjonene: Har klatret opp på regjeringsbygg og tvinger Vedum til å flytte pressekonferanse

Fosen-aksjonistene har torsdag utvidet aksjonene og satt seg foran inngangen til flere departementer. Aksjonistene ble nesten umiddelbart begjært fjernet av regjeringsapparatet.

reta Thunberg er blant aksjonistene som torsdag morgen sitter foran inngangen til Nærings- og fiskeridepartementet.

02.03.2023 07:34 Oppdatert 02.03.2023 09:39

Tidligere denne uken har Fosen-aksjonistene satt seg foran inngangene til Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet og Næringsdepartementet.

De demonstrerer mot at staten ikke har foretatt seg noe etter at Høyesterett for over 500 dager siden slo fast at vindturbiner satt opp i reinbeiteområdet på Fosen er ulovlige.

Torsdag utvidet de til også å sperre Kultur- og likestillingsdepartementet. Like før klokken 7 hadde flere aksjonister satt seg ned foran inngangen. Aksjonistene har torsdag morgen også klatret opp i et stillas på Olje- og energidepartementets bygning R5.

I 8.20-tiden befant det seg to personer omtrent 15 meter over bakken. De har profesjonelt klatre- og sikringsutstyr.

Her har de hengt opp et banner med påskriften «Land back. Stop Human Rights Violation in Sápmi».

Fra vinduene fulgte nysgjerrige ansatte i regjeringsbygget med på det som skjedde.

Greenpeace-klatrere

«Det er klatrere fra Greenpeace som har tatt seg opp langs OEDs bygning og festet det lange banneret som synes fra den godt blokkerte garasjen. I samarbeid med NSR-Nuorat og Natur og Ungdom, viser klatrerne med sin banneraksjon støtte til Fosenaksjonen og urfolksrettigheter», skriver Natur og ungdom i en pressemelding.

Også ved flere andre departementer, blant annet Klima- og miljødepartementet, satt det tordag morgen aktivister foran inngangene. Natur og ungdom opplyser at de nå aksjonerer ved ti departementer.

Aksjonister ved inngangen til Kultur- og likestillingsdepartementet torsdag morgen.

Talsperson fra Norske Samers Riksforbund, Niillas Beaska, sier til NTB at de vil sperre inngangene til flere.

– Vi kommer til å komme opp i tosifret antall departementer som vi stenger ned. Dette blir bare verre og verre for staten, sier Beaska.

Aksjonene fører blant annet til at Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) forhindres å holde en planlagt pressekonferanse i departementsbygget. Den er nå flyttet til en annen bygning.

Departementsetat ber politiet fjerne aksjonistene

Kort tid etter at aksjonene ble utvidet, ba Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) politiet om å fjerne Fosen-demonstrantene som sitter foran inngangene til Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet.

«DSS har bedt politiet om å fjerne demonstranter som er til hinder for at departementene kan utføre sin funksjon. Dette er viktig for å ivareta samfunnskritiske funksjoner», skriver seniorrådgiver Espen Evensen i en e-post sendt til mediene torsdag morgen.

«DSS har så langt det er mulig lagt til rette for at demonstrantene skal få ytre sitt budskap. Demonstrantene har fått tydelig informasjon om at de er velkomne til å ytre seg, men at demonstrasjonen ikke kan gå på bekostning av departementenes arbeid eller sikkerheten i og rundt departementene», heter det videre.

De siste dagene har mønsteret gjentatt seg: Demonstranter fra samiske organisasjoner og Natur og Ungdom har satt seg foran inngangene til ulike regjeringsbygg i Oslo. Så kommer politiet og ber dem fjerne seg fra enkelte av inngangene etter ønske fra regjeringsapparatet. Når det ikke skjer, blir de båret bort, anmeldt og bøtelagt.

