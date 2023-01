Mímir Kristjánsson ber Rødt snu om våpenstøtte til Ukraina

Det er på tide at også Rødt går inn for at Norge skal sende våpen til ukrainernes forsvarskrig, mener en av partiets største profiler.

Mímir Kristjánsson mener Norge bør sende våpen til Ukraina.

18.01.2023 10:03 Oppdatert 18.01.2023 10:42

Saken oppdateres

Rødt er nå det eneste partiet i Stortinget som ikke vil at Norge skal sende våpen til Ukraina. Den siste tiden har debatten reist seg i partiet. Flere veteraner har gått ut og krevd et nytt standpunkt.

Tirsdag kveld var det også tema i Debatten på NRK. Der forsvarte sentralstyremedlem Joakim Møllersen partiets standpunkt. I etterkant var reaksjonene hos mange sterke på partiets standpunkt.

Nå går en av partiets største profiler ut og ber partiet om å snu. Mímir Kristjánsson mener at Norge bør sende våpen til Ukraina.

– Jeg er for at Norge skal sende våpen til Ukraina. Det er fordi krigen i Ukraina er en imperialistisk angrepskrig som Putin står for. Det er han som har skylden for den, sier Mímir Kristjánsson til Aftenposten.

Han sier at det er to ting som nå er viktig.

Krigen skal ta slutt og Ukraina og Russland skal slutte fred.

Det kan ikke tillates at Vladimir Putin legger under seg hele Ukraina.

– Da må Ukraina har våpen til å stå imot, slik at Putin ikke vinner krigen, sier Kristjansson.

Saken skal opp på landsmøtet i april. Han mener det rett med å vente med saken til da. Dagens standpunkt ble vedtatt i sentralstyret i fjor.

Norges selvbilde ikke viktigst

Han sier at Rødts linje hele tiden har vært at de er imot krigen. De har heller ikke vært imot at andre land skal sende våpen.

– Jeg skjønner at det høres veldig bakvendt ut, men grunnen til det er den norske, historiske linjen om at Norge ikke skal sende våpen til land i krig. Det har Norge vært imot. Vi har også hatt en reell bekymring, siden vi er et naboland til Russland, og at vi kan bli dratt inn i krigen og bli en slags medkriger, sier han.

Det mener han nå ikke er reelt, i og med at krigen har vart i snart ett år. Den har ikke eskalert på den måten mange var redde for.

De som har forsvart dagens Rødt-standpunkt, har blant annet argumentert for at de heller vil at Norge skal ta en rolle som fredsmegler.

– I lengden klarer jeg ikke å synes at selvbildet til Norge som en fredsnasjon er viktigere enn at Putin ikke får ta seg til rette i Ukraina, sier Kristjansson.

Han mener heller ikke det er en reell problemstilling.

– Det er ingen initiativ fra Norge om å legge til rette for forhandlinger. Norge er gjennom sitt medlemskap i Nato, som jeg er imot, er uansett ikke egnet til den rollen, sier Kristjansson.

Tvilte seg frem

I podkasten Mimir & Marsdal sier Rødt-profilen at han har tvilt seg frem til standpunktet. Han sier der at han er for at Norge skal sende det han kaller «defensive våpen». Han innrømmer at det er en litt dårlig formulering, men han tror folk skjønner hva han mener med det.

– Det er våpen som ikke er av en slik art at de ikke kan angripe inne på russisk territorium, sier han.

Kristjansson legger til at han står fast på de to standpunktene Rødt har tatt om Nato. De er mot Nato og også mot ekspansjon av Nato.