Oslos MDG-topp er skuffet over Venstre: – De har ikke prøvd så hardt

Oslos MDG-topp Sirin Stav sier at hun er skuffet og overrasket over at Venstre åpner for å samarbeide med Frp i bystyret.

MDGs førstekandidat i Oslo Sirin Stav kan være med å skaffe flertall for det borgerlig byrådet. Hvis de borgerlige vil ha henne. Vis mer

Publisert: 28.09.2023 10:12

Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) kan bli en joker i Oslo-politikken fremover.

De fire borgerlige partiene vant valget, men sliter med å bli enige seg imellom.

Venstre kastet tirsdag Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti ut av sonderingene med Høyre. Partiet har hele tiden sagt at de ønsker et blågrønt byråd med Høyre og MDG.

Men nå har MDG begynt å tvile på Venstres oppriktighet i saken.

For Venstre har ikke helt lukket døren for en samarbeidsavtale i bystyret med Fremskrittspartiet og KrF.

– Jeg er overrasket over at Venstre sier seg fornøyd med en samarbeidsavtale med Frp, all den tid de gjentok i valgkampen at de ønsket et MDG-samarbeid. Så det er skuffende, sier Stav.

– At de nå har snudd, kan jo velgerne merke seg, legger hun til.

– Har ikke prøvd så hardt

Hallstein Bjercke (V) sier i en kommentar at det han har uttalt, er at Venstre skal være konstruktive og løsningsorienterte.

– Men vi må jo se hva en sånn avtale innebærer, sier han om en mulig samarbeidsavtale med Frp og KrF.

Han understreker at Venstre fremdeles først og fremst ønsker seg et blågrønt flertallsbyråd bestående av Høyre, Venstre og MDG.

Oslo Venstres to toppkandidater under bystyremøte onsdag: Marit Vea og Hallstein Bjercke. Vis mer

Sirin Stav er imidlertid ikke imponert over innsatsen Venstre har lagt inn for å få til dette så langt.

– Enn så lenge har ikke Venstre engang klart å få Høyre til å sette seg ned og ta en kaffe med meg, påpeker Stav.

MDG vedtok kort tid etter valget at partiet kan være villig til å skifte side etter åtte år i byråd med Ap og SV, men Høyre har avvist invitasjonen.

– Det virker ikke som Venstre har prøvd så hardt for å få Høyre til å sette seg ned med oss og, i det minste, sondere mulighetene for hva vi kunne fått til sammen. Det tror jeg mange som ønsker seg en grønn politikk, er skuffet over, sier Stav.

– Altså, Sirin Stav og MDG er blant dem jeg har snakket mest med etter valget, og jeg har veldig lyst til å snakke mye mer med dem, svarer Hallstein Bjercke på kritikken.

Frp krever plass ved bordet

Høyre og Venstre planlegger nå for et mindretallsbyråd med de to partiene.

Hvordan et slikt mindretallsbyråd skal få flertall i bystyret, er fremdeles åpent. Det vil mangle fire mandater. Byrådet vil derfor bli avhengig av enten MDG eller Frp, inkludert partiets ekskluderte toppkandidat, Lars Petter Solås, som nå er uavhengig representant i bystyret.

Frps fylkesstyre vedtok imidlertid tirsdag at de ikke kan støtte et byråd de selv ikke er en del av.

Sirin Stav sier MDG foreløpig ikke har tatt stilling til om de kan støtte et byråd de ikke er en del av.

På spørsmålet om Venstre helst ønsker å være et mindretallsbyråd som søker støtte fra sak til sak eller ha en forpliktende budsjettavtale med KrF og Frp, svarer Bjercke slik:

– Jeg vil foretrekke å ha mulighet til å kunne dra politikken så nær det liberale sentrum som mulig, og så ofte som mulig.

– Så det betyr at du heller vil ha et rent mindretallsbyråd enn en binding mot KrF og Frp?

– Det vil jeg ikke utelukke eller spekulere i før jeg har sett hva en eventuell avtale innebærer. Men vi skal være konstruktive og løsningsorienterte.