Rødt åpner for å gå inn i byråd – toppkandidaten er skeptisk

Toppkandidat Siavash Mobasheri var imot da Rødt åpnet for å gå inn et byråd i Oslo. Går valget deres vei, er det han som skal forhandle med de andre partiene.

Publisert: 08.09.2023 10:00

Kortversjonen Siavash Mobasheri, Rødts toppkandidat i Oslo, er skeptisk til å bli del av byrådet til tross for partiets beslutning om å kunne vurdere det etter valget.

Deres viktigste valgkampsaker er sosial boligpolitikk, rettferdig miljøpolitikk og kampen mot private, kommersielle selskaper i velferden.

– Det er ingen hemmelighet at jeg har vært kritisk og skeptisk til å skulle gå inn i byråd, sier Mobasheri til Aftenposten.

De siste åtte årene har Rødt vært det rødgrønne byrådets støtteparti.

Fra 2015 til 2019 hadde byrådet en samarbeidsavtale med Rødt. Siden 2019 har byrådet – med ett unntak – sikret flertall for budsjettene sine gjennom Rødt.

Mobasheri var blant dem som stemte mot vedtaket på Rødt Oslos årsmøte, som åpnet døren for at Rødt kunne gå inn i byråd.

Fakta Siavash Mobasheri (32) Bydel: Nordstrand (Lambertseter) Sivilstatus: Samboer Innflytter eller innfødt: Innflytter, flyktningbarn fra Iran Utdanning: Lærer Hobby: Fotball Bil: Volvo XF40 elbil Vis mer

Det er Mobasheri som eventuelt skal forhandle på vegne av Rødt Oslo.

Han understreker at han er lojal mot årsmøtevedtaket.

– Byrådsmodellen i dag er ikke demokratisk nok. Det er mye hemmelighold og altfor ofte tas de store beslutningene i byrådet, i stedet for av de folkevalgte i bystyret.

Samtidig er han bekymret for at de andre rødgrønne partiene vil søke flertall gjennom nye samarbeid.

– Det jeg er mer bekymret for, er flørtingen mellom MDG og Venstre. Vi har en klokkeklar utfordring til Raymond: Hvem velger du etter valget, Rødt eller Venstre?

Vil ha gigapark på Økern

Aftenposten har invitert toppkandidatene i de største Oslo-partiene til å ta oss med til et sted i byen som vil merke en forandring om de får styre etter valget.

Mobasheri tar med Aftenposten til Økern, som for tiden er et av Europas største utviklingsområder.

Her ligger den såkalte Bama-tomten – der det etter planen skal bygges 900 boliger i blokker på opptil 20 etasjer.

Mobasheri savner fortgang i utbygging av skole i området.

– I hele landet er skolen kjernen i lokalsamfunnene. Det er det også i Oslo. På Ensjø, Økern og andre steder med mye utbygging kommer ikke skolene når folk flytter inn, men når de første ungene flytter hjemmefra, sier han.

Han mener planene på Økern vitner om at byplanleggingen er styrt av utbyggerne.

– Alle utbyggerne i Økern-området legger nå opp til å presse overordnede planer på høyder og utnyttelse. Faktisk vil de nå bygge høyere blokker på Økern enn det er i Bjørvika. Det er jo helt vanvittig, sier Mobasheri.

I bakgrunnen ser man den såkalte Bama-tomten på Økern. Vis mer

Om Rødt får makt, vil de ta ut to av utbyggingsfeltene fra planene og bygge en park på minst 50 mål.

– Slagordet blant folk på Økern som før sommeren protesterte, var at de vil leve, ikke bare bo. Da trengs det skole, gratis møteplasser, plass til å drive med idrett, korps og andre fritidsaktiviteter.

Irriterer seg over grisekjøring

– Hva er de tre viktigste sakene Rødt går til valg på?

– Nummer én er en sosial boligpolitikk som gjør at folk har råd til å leve i den byen man jobber i. Nummer to er en rettferdig miljøpolitikk. Vi vil blant annet sette ned prisen på månedskort til 500 kroner. Nummer tre er å fortsette kampen for å kaste ut private, kommersielle selskaper fra velferden, deriblant renhold og buss.

– Har du en politisk hjertesak?

– Det må bli sekstimersdagen. Jeg har skrevet en masteroppgave om det. Det er veien å gå for å få et bedre samfunn.

– Hva lover du å gjennomføre før jul om dere får makt etter valget?

– Det er å redusere husleien i kommunale boliger. Man må øke bostøtten og på sikt skrote markedsleie for kommunale boliger.

– Hva irriterer deg mest i hverdagen i Oslo?

– Bilister som grisekjører i lokale boligveier der barn ferdes. Det ser jeg hver dag, og det gjør meg forbannet.

– Hva er den største tabben du har begått i politikken?

– Det er nok kanskje at vi ikke klarte å presse byrådspartiene til å inngå en samarbeidsavtale med oss i 2019, slik vi hadde i 2015.

– Hva er du mest stolt av å ha fått til i politikken?

– Det må være at vi virkelig har gått i bresjen for å ta tilbake velferdstjenester som barnehager og sykehjem. Resultatet er et løft til de som jobber i pleie- og omsorgsyrker.

– Hvilken politisk motstander vil du skryte av?

– Det er kanskje overraskende, men Camilla Wilhelmsen i Fremskrittspartiet. Hun er saklig, ryddig og en person man kan stole, selv om vi står på hver vår side politisk.

– Hva er ditt favorittserveringssted i Oslo?

– Det må bli Folk i Storgata. De driver utestedet på en fin måte, med ryddige forhold for de ansatte. Det foregår mye sosial dumping i utelivsbransjen i Oslo.

– Hvilket fotballag holder du med?

– Det politisk riktige svaret er kanskje Vålerenga, men vet du hva? Det er Skeid.

– Hvilken sang oppsummerer best ditt politiske prosjekt?

– Jeg har hørt på Karpe siden jeg var en liten gutt. «Lett å være rebell i kjellerleiligheten din» sier mye om samfunnet vårt. Det er Karpe gode på.

