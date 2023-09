Ifølge en ny rapport fra Imdi kan flere forklaringer ligge bak. For eksempel kan dårlige erfaringer med valg fra hjemlandet gjøre at noen heller ikke stemmer i Norge. Flere har lav tillit til politiske institusjoner. Noen undersøkelser viser at innvandrere som deltar i organisasjonsliv og har tillit til politiske institusjoner, oftere stemmer.