Neppe avhør av spionsiktet denne uken

Den 25 år gamle utenlandske studenten som er varetektsfengslet for spionasje, blir sannsynligvis ikke avhørt denne uken. Det sier hans forsvarer, advokat Aase Karine Sigmond til NTB mandag. Vis mer

Publisert: 11.09.2023 13:33

Mannens forsvarer, advokat Aase Karine Sigmond, sier til NTB mandag formiddag at han ble overført til fengsel søndag kveld. Der vil en advokat fra hennes kontor ha en samtale med ham via tolk tirsdag.

Inntil mandag hadde siktede, som ble pågrepet fredag kveld, ikke fått noe innsyn i sakens dokumenter.

– Det er en av grunnene til at det er vanskelig å avgi noen forklaring så lenge han ikke har fått sett hva de bygger siktelsen på. Det er også et moment i forhold til om han skal gi en forklaring eller ikke, sier Sigmond, som altså tror det ikke blir noe avhør denne uken.

Fikk kuttskader

25-åringen har angivelig så langt ikke vært i stand til å forklare seg for Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

– Han var såpass redd og satt ut etter pågripelsen – i tillegg til at han ikke fikk innsyn i sakens dokumenter – at han ikke var i stand til å forklare seg lørdag. Vi skal ta en ny runde på hvordan han stiller seg til avhør når han er blitt overført til fengselet, sa hun til NTB søndag.

Hun sier til TV 2 at mannen pådro seg kuttskader da politiet knuste en rute i bilen han befant seg i under pågripelsen.

– Jeg ser at PST mener at det ikke var noe dramatisk, men han opplevde selv pågripelsen som dramatisk, sier hun.

Samtykket til fengsling

Den utenlandske studenten erkjenner ikke straffskyld for spionasje, men har samtykket til varetektsfengsling.

– Grunnen til at man samtykker er fordi det er så tidlig i etterforskningen. Blom fra PST sier selv at de er usikre på grunnlag, så han samtykket slik at PST skal få tid til å se nærmere på saken, sier Sigmond.

PST mener han var ute etter statshemmeligheter. Leiebilen hans er sett i regjeringskvartalet, samt ved Statsministerens kontor og Forsvarsdepartementet.

– PST pågrep fredag kveld en utenlandsk statsborger og har siktet ham for å ha drevet ulovlig signaletterretning mot statshemmeligheter ved hjelp av tekniske installasjoner, har politiadvokat og påtaleansvarlig i saken, Thomas Blom, opplyst til NTB.

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen har forklart til NRK at signaletterretning er å avlytte samband som radiokommunikasjon, mobiltelefoni eller tekstmeldinger.