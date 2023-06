Regjeringspartiene med kraftsalve mot Høyre: – Uansvarlig

Regjeringspartiene henter frem sine tyngste kanoner når de nå kritiserer Høyre. Marit Arnstad (Sp) og Rigmor Aasrud (Ap) mener partiet bommer i sin kritikk av oljepengebruk.

Norske «House of Cards» eller ekte sluggere? De to maktspillerne har vært med i mange sesonger på Stortinget.

05.06.2023 06:12

I over ti år har to kvinner sittet i sentrale posisjoner på Stortinget og vært med og forme hvert sitt parti. I dag er de parlamentariske ledere for regjeringspartiene. Det er de to sluggerne Rigmor Aasrud (A) og Marit Arnstad (Sp) som nå kommer med hard skyts mot Høyre og tidligere statsminister Erna Solberg.

– Nå opptrer Høyre som et uansvarlig opposisjonsparti, fastslår Arnstad.

Bakgrunnen er blant annet Høyres kritikk av regjeringens budsjett. Høyre har flere ganger kritisert regjeringen for å bruke for mye oljepenger i revidert nasjonalbudsjett.

– Dette kan ikke Solberg tillate seg

– Vi er veldig spente på hva de kommer med i sitt forslag til revidert budsjett. De fleste av de oljepengene de snakker om, skal jo gå til Ukraina, og det har Høyre selv sagt de støtter og er med på, sier Aasrud.

I det reviderte budsjettet øker regjeringen oljepengebruken til 372,6 milliarder kroner – en økning på 56 milliarder fra budsjettet i høst.

De sitter nå i forhandlinger med SV for å få budsjettet gjennom i Stortinget.

Høyre mener regjeringen burde holdt igjen pengebruken for å dempe presset på renten. Arnstad og Aasrud på sin side mener Høyres kritikk blir feilslått fordi alternativet hadde vært å kutte i flere velferdstjenester.

– Så lettvint som de har gjort kritikken sin nå, det kan ikke Erna Solberg tillate seg, sier Arnstad.

Prisene som vokste

Årsaken til den økte oljepengebruken er den sterke prisveksten og bevilgninger til Ukraina og flyktninger. Regjeringen blar opp for å sikre at de offentlige tjenestene skal kunne opprettholde det samme tjenestenivået.

I fjor høst messet regjeringen selv om at de måtte holde igjen oljepengebruken for å dempe prisveksten. Vedum omtalte økt oljepengebruk som gift for økonomien. Slik er det ikke lenger.

– Dere har jo endret litt retorikk fra i høst?

– Jo, og man kan si at noen burde sett i glasskulen og skjønt at prisstigningen kom til å bli mye større. Men det gjorde nå ingen.

– Jeg forstår ikke hva Høyre selv tenker man skulle gjort. For det finnes ikke noen gjemte penger noe sted som kan brukes. Ingen synes det er ideelt å bruke mer oljepenger, men det gjør vi fordi det er en nødvendighet, sier Arnstad.

– Men dere kan vel ikke forvente at Høyre skal klappe i hendene for deres budsjett heller?

– Nei da, et opposisjonsparti skal få være i opposisjon, men du må ha en viss grad av ansvarlighet. De må kunne se bak tallene og se hva som egentlig ligger her. Om de ikke vil bruke oljepenger, må de vise hvor de skal kutte i offentlige utgifter, sier hun.

Høyre legger frem sitt alternative budsjett mandag. Regjeringspartiene klarer ikke se at budsjettet deres vil gå opp.

– Hvis oljepengebruken skal ned, skattene skal kuttes og hvert fall ikke økes, samtidig som budsjettet skal være stramt – hvor mye velferd for vanlige folk skal Høyre kutte? spør Aasrud seg.

Ønsker samarbeid på tvers

Også i arbeidet med lakseskatten mener Aasrud og Arnstad at Høyre har vært uvanlig vrange.

– De skylder hele tiden på at ting ikke er utredet godt nok, men det er jo knapt en sak som har vært utredet så mye som lakseskatten.

Høyre trakk seg fra forhandlingene om et forlik om den debatterte skatten. Regjeringspartiene fikk et knappest mulig flertall sammen med Venstre og Pasientfokus i saken.

– Et forlik med Høyre hadde ført til mer stabilitet, sier Aasrud.

De to viser tilbake til samarbeidet partiene hadde under pandemien, og mener dagens situasjon med uro og uforutsigbarhet kunne trengt mer av det samme.

Høyre: – Regjeringen må gå i seg selv

Nestleder i Høyre Henrik Asheim viser til deres alternative budsjett når regjeringspartiene etterlyser partiets prioriteringer.

– Vi la jo frem et alternativt budsjett i høst der vi senket skattene og reduserte oljepengebruken. Vi kommer også med et alternativt budsjett på mandag der det kommer frem hvordan vi prioriterer nå i vår.

Når det kommer til mangelen på forlik mener Asheim at de har vært med på mange. Han trekker spesielt frem Nansen-programmet om Ukraina.

– Når det kommer til lakseskatten må regjeringen gå litt i seg selv. Når de ikke engang får med sin egen budsjettparter på forliket (SV, red.anm.), må de spørre seg selv om prosessen var god nok.