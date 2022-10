Høyre: Regjeringens politikk vil ødelegge tilbudet til sårbare barn

– Bredden i tilbudet til sårbare barn vil svekkes katastrofalt hvis kommersielle barnevernsaktører fases ut, sier stortingsrepresentant Tage Pettersen (H).

– Det blir helt feil å strupe de kommersielle barnevernsaktørene, sier stortingsrepresentant Tage Pettersen (H).

I løpet av de siste seks årene har det offentlige kjøpt barnevernsplasser på private institusjoner for 14 milliarder kroner.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) vil bort fra dagens «markedsbarnevern», der sårbare barn settes ut på anbud. Regjeringen vil kvitte seg med de kommersielle aktørene, og få driften av barnevernsplasser over til statlige og ideelle aktører.

– Det er en viktig verdi i velferdsstaten at vi klarer å gi et tilbud til de mest sårbare barna i egen regi, sier Toppe.

– Feil å strupe kommersielle aktører

Målet om å fase ut kommersielle aktører møter sterk motbør fra opposisjonen.

– Det Toppe gjør nå vil være med på å ødelegge tilbudet til de svakeste og mest sårbare i samfunnet, nemlig barna som virkelig trenger et godt barnevern, sier Høyres Tage Pettersen.

Han mener en utfasing av kommersielle først og fremst vil bidra til at bredden og mangfoldet i dagens tilbud vil svekkes katastrofalt.

– Som Aftenposten har avdekket, har de mest sårbare barna individuelle behov som endres raskt. Da blir det helt feil å strupe de kommersielle aktørene, som allerede har fleksible tilbud til denne gruppen, sier han.

Pettersen peker på at de kommersielle aktørene har enheter i store deler av landet, mens han mener statlig drift vil føre til større, mer sentraliserte institusjoner.

– Det vil føre til at mange barn må flytte, og får lang reisevei til hjemstedet. Som Aftenposten har dokumentert, er det i dag for mange barn som flyttes hyppig mellom institusjoner over hele landet. Det er en fallitterklæring, og vi kan ikke akseptere det uansett om det er privat eller offentlig drift, sier han.

Mange av de mest utsatte ungdommene settes ut på anbud, og plasseres hos kommersielle omsorgsaktører.

Prinsipielt uenige

Pettersen mener løsningen på ingen måte er å fase ut de private aktørene, slik regjeringen vil.

– Barnevernet har et stort forbedringspotensial, og vi må få slutt på at barn flyttes rundt. Men da kan man ikke ekskludere kommersielle aktører fra å bidra, men heller bruke mangfoldet i tilbudet til å løse problemene så godt vi kan.

– Hva vil Høyre gjøre?

– Vi er prinsipielt uenige i det arbeidet regjeringen har satt i gang, og mener det viktigste vi kan gjøre er å beholde dagens tilbud. Det gir et fleksibelt tilbud til barn med komplekse utfordringer. Kompetansen hos de ansatte må styrkes, og helsekartleggingen av barna som er vedtatt, er svært viktig for å finne ut akkurat hva det enkelte barnet trenger.

Ber Toppe forholde seg til egen fagetat

Kostnadene til kjøp av private barnevernsplasser har de siste årene økt med 40 prosent, fra 1,8 milliarder i 2016 til 2,6 milliarder i 2021.

Høyre mener løsningen for å få ned kostnadene er å få slutt på dyre enkeltkjøp av plasser.

– Dyre enkeltkjøp er den største kostnadsdriveren. Anbudsrundene bør profesjonaliseres, slik at flere barn kommer med i de ordinære anbudsrundene. Men vi må også erkjenne at godt barnevern koster penger, og dette er penger vi må bruke fordi barna trenger det, sier han.

Da Barne- og familiedepartementet ba Bufdir om å lage modeller for utfasingen av kommersielle aktører og regne på hvor mye det vil koste, svarte Bufdir at det var «urealistisk» å fase ut de private innen 2025, slik regjeringen ønsker.

Bufdir uttalte til Aftenposten at de per i dag trenger de kommersielle aktørene for å oppfylle bistandsplikten. Det er plikten Bufetat har til å finne et egnet sted til barn som må plasseres utenfor hjemmet.

– Det er interessant å se at Toppe ut fra politikk velger å ikke forholde seg direkte til det Bufdir sier. Min oppfordring til statsråden er at hun forholder seg mer til egen fagetat enn SVs ideologiske seier med nullprofitt-utvalget, sier Pettersen.

– Grepene vi tar vil styrke tilbudet til de mest utsatte barnevernsbarna, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

– Ikke bra med barn på anbud

Toppe påpeker at en omlegging for å styrke det offentlige institusjonsbarnevernet for de mest utsatte barna er en anbefalt strategi fra fagdirektoratet, og at Stortinget har sluttet seg til dette.

– Grepene vi tar, vil styrke tilbudet til det mest utsatte barna, ikke svekke det. Det er hele poenget med omleggingen. Det som er en katastrofe er at Høyre har tillatt en utvikling der det offentlige ikke er gjort i stand til å ta ansvar for de mest sårbare barna, skriver Toppe til Aftenposten.

Barne- og familieministeren står fast på at grepene regjeringen tar nå vil styrke tilbudet til de mest utsatte barna, ikke svekke det.

– Ut fra Høyre sin grunnleggende tro på privatisering og konkurranse i velferdstjenestene har mange barn regelrett blitt satt ut på anbud gjennom dyre enkeltkjøp. Det er ikke bra. Mangfoldet og individuell tilrettelegging skal ivaretas i et styrket offentlig og ideelt tilbud.