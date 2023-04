Rødt snur. Åpner for våpenstøtte til Ukraina.

Stavanger (Aftenposten): Bjørnar Moxnes fikk det som han ville. Rødt åpner for å støtte Ukraina med våpen.

Nestleder i Rødt Marie Sneve Martiniussen (t.v.), partileder Bjørnar Moxnes og partisekretær Benedikte Pryneid Hansen (t.h.) på Rødts landsmøte i Stavanger

23.04.2023 14:05 Oppdatert 23.04.2023 14:44

Med 107 mot 74 stemmer vedtok Rødts landsmøte søndag å åpne for våpenstøtte til Ukrina.

Det var et overraskende stort flertall for forslaget, som Rødt-leder Bjørnar Moxnes har lagt mye prestisje i å få gjennom.

Rødt har frem til nå vært det eneste partiet på Stortinget som har vært mot å sende våpenstøtte til Ukraina. Saken om våpenstøtte har vært det store stridstemaet på Rødt landsmøte i Stavanger denne helgen.

Lang debatt

Våpendebatten har rullet i partiet siden i vinter. Da gikk flere partiveteraen ut i Klassekampen og ba partiet åpne for å sende våpen til det krigsherjede landet.

Bjørnar Moxnes har vært klart på at han vil åpne for våpenhjelp. I sin landsmøtetale ba han landsmøtet snu. Det samme vil et klart flertall i sentralstyret og åtte av ni stortingsrepresentanter.

Men i partiet er det også mange som er klart mot. Det ble høy temeratur da spørsmålet var oppe til debatt lørdag. Aftenposten telte 38 våpenmotstandere og 36 som ville si ja på talerstolen.

– Hadde blitt overkjørt

«Uten våpenstøtte hadde Ukraina blitt overkjørt og underlagt et sjåvinistisk, høyrenasjonalistisk russisk regime med erklærte imperialistiske ambisjoner. Derfor er det riktig med våpenstøtte til Ukraina i kampen for selvstendighet og fred, når ukrainerne har bedt om det,» heter det i uttalelsen som er vedtatt.

Det presiseres at man ikke vil sende kampfly eller soldater. Stortinget skal konsulteres om alle militære bidrag.

– Velkommen etter

– Jeg vil si velkommen etter til Rødt. For resten av Stortinget tok det 4 dager inn i krigen og bestemme oss for å sende våpen, for Rødt tok det 14 måneder, sier utenrikspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet Åsmund Aukrust i en skriftlig kommentar til Aftenposten.

Han sier videre at han tror alle ukrainere er glad for at resten av verden ikke har brukt like lang tid på interne seminarer.

– Hadde ikke vesten forsynt Ukraina med våpen hadde Ukraina tapt sin egen frihet for lenge sida, sier Åsmund Aukrust.