Krever at Kjerkol kommer på banen om Helseplattformen

Høyre forlanger at helseminister tar større ansvar for Helseplattformen, etter at en tilsynsrapport slakter feil i systemet. – Kjerkol gjemmer seg i skjørtene til helseregionene, sier leder i helsekomiteen på Stortinget.

Helse og omsorgskomiteens leder, Tone Wilhelmsen Trøen, sier det er uakseptabelt at det fortsatt er fare for pasientsikkerheten ved St. Olavs hospital.





24.04.2023 07:40

(Adresseavisen) Journalsystemet Helseplattformen skulle gi bedre pasientsikkerhet. Men Helsetilsynet slår fast at innføringen ved St. Olavs hospital I Trondheim har ført til økt risiko for svikt i pasientbehandlingen.

– Det er svært alvorlig, sier Tone Wilhelmsen Trøen, Høyres helsepolitiske talsperson og leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget til Adresseavisen.