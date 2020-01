Tirsdag opplyste det tyske forsvarsdepartementet i Berlin at om lag 30 tyske soldater vil bli flyttet fra Irak til nabolandene Jordan og Kuwait. Bakgrunnen er den svært spente situasjonen som har oppstått etter rakettangrepet som drepte en iransk toppgeneral i Bagdad.

Hendelsen førte til at Iraks nasjonalforsamling gjorde et vedtak om at USA-ledede styrker bør kastes ut av landet.

Tilbaketrekkingen vil begynne i løpet av kort tid. De tyske soldatene som nå skal trekkes ut, befinner seg i Iraks hovedstad Bagdad og en militærbase i distriktet Taji.

Les også: Krig kan gavne presidenten

Tilsammen er det i dag rundt 120 tyske soldater i Irak. Norge har om lag 70 soldater, stort sett fra Hæren, i Anbar som en del av operasjonen Inherent Resolve.

– Vi er i Irak på invitasjon fra den irakiske regjeringen. Våre styrker blir i Irak så lenge denne invitasjonen står ved lag og den norske regjeringen beslutter å videreføre bidraget, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til Aftenpostne.

– Vi gjør løpende tilpasninger i aktiviteten i tråd med hva situasjonen krever, sier han.

Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei har varslet at likvidasjonen av general Qasem Soleimani fredag vil få store konsekvenser.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg annonserte etter et hastemøte mandag at trening på irakisk jord vil stanses midlertidig.