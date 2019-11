Reagerer på TV2-intervju med Tonning Riise: – Utrolig provoserende

I sitt første TV-intervju siden avgangen for to år siden, beklager nå Tonning Riise oppførselen sin, skriver TV 2.

– Du kan ikke være 25 år og ligge med noen på 16 år i en organisasjon hvor du har et fremtredende tillitsverv. Det er utrolig uansvarlig og forferdelig dumt gjort, sier Kristian Tonning Riise i dokumentaren Vårt Lille Land.

I mars 2018, samme dag som Riise vendte tilbake som stortingsrepresentant etter tre måneders sykmelding, konkluderte Høyre med at han hadde stått for «gjentatte brudd på partiets etiske retningslinjer om seksuell trakassering, alkoholbruk og opptreden overfor medlemmer».

Ble ikke etterforsket

Bakgrunnen var granskningen av 11 varsler om utilbørlig oppførsel, hvorav den alvorligste gjaldt seksuell omgang med en svært beruset 16-åring på et fylkesårsmøte i Unge Høyre i 2014.

Politiet valgte etter en vurdering å ikke etterforske denne hendelsen, blant annet fordi kvinnen det gjaldt absolutt ikke ønsket å rippe opp i episoden, og ikke ønsket å forklare seg.

Tonning Riise sier at han nå innser at oppførselen hans på tidligere partifester kan ha blitt oppfattet som «ubehagelig, klein og upassende».

– Utrolig provoserende

Flere har reagert på TV 2s beskrivelse av dokumentaren. Tidligere journalist i Morgenbladet, Hanne Østli Jakobsen, har uttalt til bransjenettstedet Medier24 at hun oppfatter presentasjonen av programmet som «utrolig provoserende», og hun reagerer på episodens tittel «Støtt ut i kulda», fordi det vanligvis brukes om folk som blir mobbet eller fryst ut for noe uforskyldt.

– Jeg synes det er sinnsykt å stadig gi plass til disse mennene – det var ikke Metoo-bevegelsen som presset dem ut, det var deres egen oppførsel, sier hun til Medier24.

I dokumentaren kommer det fram at Tonning Riise har et behov for å «nyansere» noen av de anklagene som ble rettet mot ham i pressen, noe også kanalens nyhetsredaktør Karianne Solbrække har forsvart i Medier24-artikkelen.